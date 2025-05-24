Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена курянами

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Хинштейн заявил, что, видя вернувшихся из плена ВСУ курян, невозможно сдержать слез
Хинштейн заявил, что, видя вернувшихся из плена ВСУ курян, невозможно сдержать слез Фото:

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена ВСУ жителями региона. По его словам, на протяжении всего пути их сопровождала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«Наши жители дома! Встретил в Курске автобус с курянами, которых вернули с территории Украины. Всю дорогу рядом с людьми была Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что на родину вернулись 18 жителей приграничных районов, ранее находившихся в плену ВСУ. Их встретили в пункте временного размещения, где им оказали необходимую медицинскую и социальную помощь. 

По словам Хинштейна, двое прибывших были доставлены в Курскую областную больницу для срочной медицинской помощи, остальные размещены в ПВР. Он добавил, что лично проследил, чтобы все были обеспечены всем необходимым, и каждому вручили сертификат по 30 тысяч рублей, как региональную меру поддержки. Также Хинштейн подчеркнул, что эта мера не отменяет других выплат, в том числе ежемесячной по 65 тысяч рублей с февраля.

Некоторые люди, по его словам, делились переживаниями о том, что могли неделями находиться без еды и воды. Они также рассказывали, как на их глазах расстреливали соседей. Некоторые даже опасались возвращаться на родину, в том числе, просили вернуть тех, кто остался в Сумах, и восстановить их дома. Он отметил, что, видя их глаза, невозможно было сдержать слез — они находят силы улыбаться, благодарить и верить в лучшее, несмотря на те страшные вещи, с которыми им пришлось столкнуться.

Хинштейн уточнил, что с вернувшимися работают медики и соцслужбы, которые помогут им оформить документы и получить все выплаты. Врио губернатора региона выразил благодарность всем структурам, участвовавшим в возвращении курян домой.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в плену в Сумской области остаются 34 жителя Курской области. Она также рассказала, что 20 курян были возвращены домой в ходе обмена пленными 23 мая. По ее словам, возвращенные находились в изоляции с февраля, им необходима помощь для адаптации.

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Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена ВСУ жителями региона. По его словам, на протяжении всего пути их сопровождала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. «Наши жители дома! Встретил в Курске автобус с курянами, которых вернули с территории Украины. Всю дорогу рядом с людьми была Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова», — написал Хинштейн в своем telegram-канале. Он отметил, что на родину вернулись 18 жителей приграничных районов, ранее находившихся в плену ВСУ. Их встретили в пункте временного размещения, где им оказали необходимую медицинскую и социальную помощь.  По словам Хинштейна, двое прибывших были доставлены в Курскую областную больницу для срочной медицинской помощи, остальные размещены в ПВР. Он добавил, что лично проследил, чтобы все были обеспечены всем необходимым, и каждому вручили сертификат по 30 тысяч рублей, как региональную меру поддержки. Также Хинштейн подчеркнул, что эта мера не отменяет других выплат, в том числе ежемесячной по 65 тысяч рублей с февраля. Некоторые люди, по его словам, делились переживаниями о том, что могли неделями находиться без еды и воды. Они также рассказывали, как на их глазах расстреливали соседей. Некоторые даже опасались возвращаться на родину, в том числе, просили вернуть тех, кто остался в Сумах, и восстановить их дома. Он отметил, что, видя их глаза, невозможно было сдержать слез — они находят силы улыбаться, благодарить и верить в лучшее, несмотря на те страшные вещи, с которыми им пришлось столкнуться. Хинштейн уточнил, что с вернувшимися работают медики и соцслужбы, которые помогут им оформить документы и получить все выплаты. Врио губернатора региона выразил благодарность всем структурам, участвовавшим в возвращении курян домой. Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщала, что в плену в Сумской области остаются 34 жителя Курской области. Она также рассказала, что 20 курян были возвращены домой в ходе обмена пленными 23 мая. По ее словам, возвращенные находились в изоляции с февраля, им необходима помощь для адаптации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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