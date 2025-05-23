Москва и Киев осуществили самый крупномасштабный обмен военнопленными на данный момент. Президент США Дональд Трамп прокомментировал это событие, выразив поздравления обеим сторонам. Позже информацию подтвердили в Минобороны РФ. Там заявили, что Россия и Украина обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Все россияне сейчас находятся в Беларуси. Им оказывают всю необходимую помощь, после чего они смогут вернуться на Родину.
В ходе переговоров, состоявшихся 16 мая в Стамбуле между представителями России и Украины, было достигнуто соглашение об обмене военнопленными по принципу «1000 на 1000». Это уже шестой раз в 2025 году, когда стороны проводят подобную гуманитарную миссию. Подробнее о каждом из обменов — в материале URA.RU.
Первый обмен военнопленными по схеме «25 на 25»
Впервые в 2025 году 15 января между Москвой и Киевом состоялся обмен военнопленными по схеме «25 на 25». Российских военнослужащих разместили на территории Беларуси. Там им была предоставлена медицинская и психологическая поддержка, а также организована связь с членами семей. После чего их отправили в Россию для проведения лечения и последующей реабилитации.
Второй обмен: в РФ вернулись 150 военных
В начале февраля на Родину вернулись 150 российских военных из украинского плена. Взамен были переданы 150 пленных украинских солдат. Посредником в обмене выступили ОАЭ.
Третий обмен по схеме «175 на 175»
О возвращении с подконтрольных Украине территорий 175 российских военнослужащих стало известно 19 марта. В ответ украинская сторона получила 175 военнопленных и 22 военнослужащих с тяжелыми ранениями. В Министерстве обороны подчеркнули, что Объединенные Арабские Эмираты выступили посредником в проведении данной гуманитарной миссии.
Четвертый обмен: из украинского плена вернулись 246 россиян
С территории, находящейся под контролем Украины, 19 апреля вернулись 246 российских военнослужащих. В рамках обмена украинской стороне были переданы 246 пленных. Кроме того, Украине передали 31 военнослужащего с ранениями, а Россия получила 15 раненых. Посредническую роль в организации обмена также, как два раза до этого, сыграли ОАЭ.
Пятый обмен: домой вернулись 205 российских военных
Пятый обмен пленными между двумя странами состоялся 6 мая. В результате каждая из сторон передала другой по 205 человек. Российских военных также сперва доставили на территорию Беларуси. После прохождения курса реабилитации бойцы армии РФ были отправлены в Россию.
Шестой обмен: число пленных возросло до 390
Москва и Киев обменялись военными и гражданскими лицами по формуле «390 на 390». Все россияне находятся на территории Беларуси. Сейчас им оказывается вся необходимая помощь. Это стал самый масштабный обмен на данный момент.
«23 мая текущего года, в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 270 российских военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области», — говорится в сообщении, опубликованном Минобороны РФ. При этом Украине было передано аналогичное количество пленных. О данном гуманитарном событии высказался и президент США Дональд Трамп, который выступил с поздравлением обеих сторон.
Когда впервые был совершен обмен между Россией и Украиной
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова 21 марта 2022 года объявила о проведении первого обмена после начала специальной военной операции. В результате гуманитарной сделки девять российских военнослужащих были возвращены на родину в обмен на освобождение главы украинской администрации Мелитополя Ивана Федорова.
С начала проведения специальной военной операции Минобороны России объявило как минимум о 30 случаях обмена пленными. При этом 15 из них был масштабными — в рамках этих обменов на территорию РФ возвращались группы военнослужащих, численность которых превышала сотню человек.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.