Киев подвергся одной из самых массированных атак за три года: карта СВО на 24 мая

В ночь на 24 мая в Киев подвергся одной из самых массированных атак за три года СВО, заявили украинские ведомства. По данным российских военкоров, в украинской столице прогремели сотни взрывов. В том числе, произошло возгорание на заводе «Антонов», который специализируется на производстве беспилотников для ВСУ.
Тем временем на фронте Вооруженные силы Украины трижды пытались прорваться в Курскую область, но безуспешно. Ожесточенные бои продолжаются и на донецком направлении, где российским войскам удалось освободить два населенных пункта. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.
Удары по Киеву и другим регионам Украины
Минувшей ночью Киев подвергся массированной атаке беспилотников. По данным telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», на протяжении шести часов в городе были слышны взрывы. В Киевской городской военной администрации (КГВА) заявили, что это «одна из самых масштабных атак за три года».
Отмечается, что целью удара был завод «Антонов», который производит дроны, используемые для налетов на Россию. Помимо этого, по словам военкора Евгения Поддубного, атаке подверглись также предприятия ВПК, места хранения оружия и стоянки боевой техники ВСУ в Одессе, Обухове, Борисполе, Днепропетровске, Павлограде и Запорожье. В районе Изюма атаке подверглись резервы ВСУ, предназначавшиеся для переброски под Купянск.
Кроме того, в Черниговской области был зафиксирован удар по учебной базе ВСУ в районе села Гончаровское, где ранее был пионерский лагерь, переоборудованный под тренировочный центр. По информации «Украины.ру», на этом объекте обучались украинские добровольцы, в том числе под руководством иностранных инструкторов. На прилегающем полигоне проходило обучение обращению с различной бронетехникой и западными артиллерийскими системами.
Курское направление
ВСУ трижды пытались прорваться в Курской области, но были уничтожены
По данным telegram-канала «Два майора», за последние сутки в Курской области ВСУ трижды пытались прорваться в районе Теткино. В операции также участвовали боевики формирования «Айдар» (признан в РФ террористическим сообществом и запрещен), которые были уничтожены. Кроме того, артиллерийским огнем была подавлена группа 225-го отдельного штурмового полка ВСУ, выдвигавшаяся из района Искрисковщины. Вблизи Владимировки и южнее села Горналь были ликвидированы отдельные диверсионные группы противника.
В результате атаки ВСУ по Льгову пострадали 16 мирных жителей, среди которых дети
В результате ракетного удара по Льгову 22 мая, осуществленного украинскими силами, пострадали 16 человек, включая двоих детей. Были повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о теракте, передает Пятый канал.
Хинштейн встретил автобус с вернувшимися из плена курянами
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн встретил в Курске автобус с 18 жителями региона, освобожденными из украинского плена. Их сопровождала уполномоченный по правам человека РФ Татьяна Москалькова. Освобожденные были размещены в пункте временного пребывания, двое были госпитализированы. Всем курянам были вручены сертификаты на 30 тысяч рублей. Вернувшиеся домой россияне выразили благодарность руководству РФ и Белоруссии, а также своим близким за поддержку во время испытаний.
Сумское направление
На Сумском направлении продолжаются бои в районе Беловод, где российские войска ведут наступление в сторону Юнаковки. По данным Минобороны РФ, крымские десантники уничтожили украинскую группу в лесополосе возле границы, после чего бронегруппа зачистила территорию, заняла рубеж и передала его подразделениям для закрепления позиций.
Харьковское направление
На Харьковском направлении группировка войск «Север» усилила наступление. Штурмовые отряды продвинулись на 150 метров в Волчанске и зачистили лесополосу в районе Волчанских Хуторов.
В районе Купянска российские силы заняли населенный пункт Радьковка, расположенный на правом берегу реки Оскол. Важность этого населенного пункта обусловлена его близостью к дороге на Купянск. Установление контроля над этим селом осложнит противнику снабжение гарнизона.
Белгородское направление
В селе Новая Таволжанка Белгородской области в результате атаки FPV-дрона по грузовой машине пострадал мужчина. Кроме того, под обстрелами оказались населенные пункты Шебекино, Уразово, Соболевка, Глотово, Бочковка, Лозовое и Волчий-Первый.
Донецкое направление
В Донецкой области в районе Константиновки российские войска продолжают наступление южнее Попового Яра и в сторону Полтавки. На юге региона группировка «Восток» сообщила о взятии Отрадного и продвижении к Комару, несмотря на безуспешные контратаки противника с использованием западной бронетехники. В районах Зеленого Поля и Новополя продолжаются ожесточенные бои. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, ВС РФ удалось также освободить Богдановку на Новопавловском направлении.
Запорожское направление
Разведчик 392-го полка ВС РФ с позывным Макс сообщил, что ВСУ, бросая вооружение, постепенно оставляют свои позиции в Малых Щербаках, на левом фланге логистического узла ВСУ в Орехове. Кроме того, по данным Минобороны РФ, расчеты РСЗО «Град» группировки «Восток» нанесли удар по месту временной дислокации украинских подразделений. Разведка с помощью беспилотников выявила скопление сил и техники противника, и как раз после подтверждения координат был осуществлен удар.
Херсонское направление
В результате удара ВСУ по селу Старая Збурьевка в Херсонской области был ранен мужчина в возрасте 60 лет. Кроме того, украинские формирования обстреляли населенные пункты Алешки, Каховка, Новая Каховка, Великая Лепетиха, Днепряны, Корсунка, Новая Маячка, Новая Збурьевка и Пролетарка.
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