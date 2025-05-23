23 мая 2025

На города ХМАО обрушился мощный циклон со снегом и ветром. Фоторепортаж

В Ханты-Мансийске и других городах ХМАО выпал снег
© Служба новостей «URA.RU»
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Снег выпал в Ханты-Мансийске, Советском и Лянторе
Снег выпал в Ханты-Мансийске, Советском и Лянторе Фото:

Снежный циклон обрушился на ХМАО 24 мая, особенно сильные осадки зафиксированы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.

Очевидцы активно делятся фотографиями заснеженных улиц города и отмечают, что снегопад в это время явление привычное для региона. «В прошлом году 28 мая выпал снег. Так что это норма», — сообщили местные жители в группе VK «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».

Местные власти сообщили URA.RU, что на улицы города выйдут 10 единиц снегоуборочной техники. Много снега выпало также в административном центре Советского района.

Ранее URA.RU рассказывало, что снег пошел вечером 23 мая в Сургутском районе и Ханты-Мансийске. По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до 26 мая — в ХМАО будут резкие перепады температур, дождь, снег и заморозки.

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Снежный циклон обрушился на ХМАО 24 мая, особенно сильные осадки зафиксированы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили местные жители в соцсетях. Очевидцы активно делятся фотографиями заснеженных улиц города и отмечают, что снегопад в это время явление привычное для региона. «В прошлом году 28 мая выпал снег. Так что это норма», — сообщили местные жители в группе VK «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск». Местные власти сообщили URA.RU, что на улицы города выйдут 10 единиц снегоуборочной техники. Много снега выпало также в административном центре Советского района. Ранее URA.RU рассказывало, что снег пошел вечером 23 мая в Сургутском районе и Ханты-Мансийске. По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до 26 мая — в ХМАО будут резкие перепады температур, дождь, снег и заморозки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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