Снежный циклон обрушился на ХМАО 24 мая, особенно сильные осадки зафиксированы в Ханты-Мансийске. Об этом сообщили местные жители в соцсетях.
Очевидцы активно делятся фотографиями заснеженных улиц города и отмечают, что снегопад в это время явление привычное для региона. «В прошлом году 28 мая выпал снег. Так что это норма», — сообщили местные жители в группе VK «[ХМ] Типичный Ханты-Мансийск».
Местные власти сообщили URA.RU, что на улицы города выйдут 10 единиц снегоуборочной техники. Много снега выпало также в административном центре Советского района.
Ранее URA.RU рассказывало, что снег пошел вечером 23 мая в Сургутском районе и Ханты-Мансийске. По прогнозам синоптиков, плохая погода продлится до 26 мая — в ХМАО будут резкие перепады температур, дождь, снег и заморозки.
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