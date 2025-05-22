22 мая 2025

Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасной погоде на выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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В Югре ожидаются грозы, гололед и резкие перепады температур
В Югре ожидаются грозы, гололед и резкие перепады температур Фото:

В выходные в ХМАО придут грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 24 по 26 мая регион столкнется с дождем, мокрым снегом и ночными заморозками.

«24 мая ночью местами сильный дождь и мокрый снег, гроза и гололед. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью -2…+9°C, днем +4…+15°C. 25–26 мая осадки сохранятся, ветер до 17 м/с. Ночью до -2°C, днем воздух прогреется до +18°C», — сообщают синоптики.

Прогноз Gismeteo по городам (24–26 мая):

  • Ханты-Мансийск: днем +3…+7°C, ночью 0°C. Весь период — дождь. Ветер до 15 м/с.
  • Сургут: днем +3…+5°C, ночью до -1°C. Дожди и ветер до 16 м/с.
  • Нижневартовск: днем +3…+7°C, ночью 0°C. Дожди с ветром до 12 м/с.
  • Нефтеюганск: днем +3°C, ночью до -1°C. Дожди и ветер до 12 м/с.

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В выходные в ХМАО придут грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 24 по 26 мая регион столкнется с дождем, мокрым снегом и ночными заморозками. «24 мая ночью местами сильный дождь и мокрый снег, гроза и гололед. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью -2…+9°C, днем +4…+15°C. 25–26 мая осадки сохранятся, ветер до 17 м/с. Ночью до -2°C, днем воздух прогреется до +18°C», — сообщают синоптики. Прогноз Gismeteo по городам (24–26 мая):
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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