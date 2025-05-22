Синоптики предупредили жителей ХМАО об опасной погоде на выходных

В Югре ожидаются грозы, гололед и резкие перепады температур
В выходные в ХМАО придут грозы, гололед, сильный ветер до 20 м/с и резкие перепады температур. По данным Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, с 24 по 26 мая регион столкнется с дождем, мокрым снегом и ночными заморозками.
«24 мая ночью местами сильный дождь и мокрый снег, гроза и гололед. Ветер северо-восточный 9–14 м/с, порывы до 20 м/с. Температура ночью -2…+9°C, днем +4…+15°C. 25–26 мая осадки сохранятся, ветер до 17 м/с. Ночью до -2°C, днем воздух прогреется до +18°C», — сообщают синоптики.
Прогноз Gismeteo по городам (24–26 мая):
- Ханты-Мансийск: днем +3…+7°C, ночью 0°C. Весь период — дождь. Ветер до 15 м/с.
- Сургут: днем +3…+5°C, ночью до -1°C. Дожди и ветер до 16 м/с.
- Нижневартовск: днем +3…+7°C, ночью 0°C. Дожди с ветром до 12 м/с.
- Нефтеюганск: днем +3°C, ночью до -1°C. Дожди и ветер до 12 м/с.
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