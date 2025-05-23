Во время церемонии закрытия сезона болельщики челябинского хоккейного клуба (ХК) «Трактор» написали на льду послания команде. Видео с момента нанесения надписей опубликовал telegram-канал клуба.
«Ярким лед становится благодаря нашим болельщикам. Оставляем самые теплые пожелания для команды», — говорится в сообщениях.
В финале заключительного в сезоне мероприятия ХК, забивший гол в финале Кубка Гагарина игрок челябинского хоккейного клуба Стивен Кэмпфер объявил о завершении профессиональной карьеры. Болельщики проводили его скандированием имени спортсмена.
«Трактор», уступивший «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина, вновь сыграет против этого соперника. Встреча команд станет открытием нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
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