23 мая 2025

Болельщики оставили челябинскому «Трактору» тысячи посланий на льду. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Болельщики выразили свои чувства «Трактору» при помощи написанных краской сообщений
Болельщики выразили свои чувства «Трактору» при помощи написанных краской сообщений Фото:

Во время церемонии закрытия сезона болельщики челябинского хоккейного клуба (ХК) «Трактор» написали на льду послания команде. Видео с момента нанесения надписей опубликовал telegram-канал клуба.

«Ярким лед становится благодаря нашим болельщикам. Оставляем самые теплые пожелания для команды», — говорится в сообщениях. 

В финале заключительного в сезоне мероприятия ХК, забивший гол в финале Кубка Гагарина игрок челябинского хоккейного клуба Стивен Кэмпфер объявил о завершении профессиональной карьеры. Болельщики проводили его скандированием имени спортсмена. 

«Трактор», уступивший «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина, вновь сыграет против этого соперника. Встреча команд станет открытием нового сезона Континентальной хоккейной лиги.

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Во время церемонии закрытия сезона болельщики челябинского хоккейного клуба (ХК) «Трактор» написали на льду послания команде. Видео с момента нанесения надписей опубликовал telegram-канал клуба. «Ярким лед становится благодаря нашим болельщикам. Оставляем самые теплые пожелания для команды», — говорится в сообщениях.  В финале заключительного в сезоне мероприятия ХК, забивший гол в финале Кубка Гагарина игрок челябинского хоккейного клуба Стивен Кэмпфер объявил о завершении профессиональной карьеры. Болельщики проводили его скандированием имени спортсмена.  «Трактор», уступивший «Локомотиву» в финальной серии Кубка Гагарина, вновь сыграет против этого соперника. Встреча команд станет открытием нового сезона Континентальной хоккейной лиги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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