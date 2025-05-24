Минобороны поделилось видео с вызволенными из плена бойцами

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В Россию в рамках обмена с Украиной вернулись 307 военнопленных
В Россию в рамках обмена с Украиной вернулись 307 военнопленных Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Появилось видео с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена в результате обмена военнопленными. Кадры URA.RU предоставило Минобороны России.

На видеозаписи видно, как освобожденные бойцы с улыбками на лицах садятся в автобус. Они также сфотографировались с флагами РФ и СССР, Российской империи и Имперского триколора.

Ранее в ходе переговоров с украинской стороной удалось добиться возвращения на территорию России 307 российских военнослужащих, которые ранее находились в плену и подвергались серьезной угрозе для жизни. В рамках взаимного обмена российская сторона передала Украине такое же количество украинских военнопленных.

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Появилось видео с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена в результате обмена военнопленными. Кадры URA.RU предоставило Минобороны России. На видеозаписи видно, как освобожденные бойцы с улыбками на лицах садятся в автобус. Они также сфотографировались с флагами РФ и СССР, Российской империи и Имперского триколора. Ранее в ходе переговоров с украинской стороной удалось добиться возвращения на территорию России 307 российских военнослужащих, которые ранее находились в плену и подвергались серьезной угрозе для жизни. В рамках взаимного обмена российская сторона передала Украине такое же количество украинских военнопленных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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