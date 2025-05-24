Минобороны поделилось видео с вызволенными из плена бойцами

Появилось видео с российскими военнослужащими, которые были освобождены из украинского плена в результате обмена военнопленными. Кадры URA.RU предоставило Минобороны России.
На видеозаписи видно, как освобожденные бойцы с улыбками на лицах садятся в автобус. Они также сфотографировались с флагами РФ и СССР, Российской империи и Имперского триколора.
Ранее в ходе переговоров с украинской стороной удалось добиться возвращения на территорию России 307 российских военнослужащих, которые ранее находились в плену и подвергались серьезной угрозе для жизни. В рамках взаимного обмена российская сторона передала Украине такое же количество украинских военнопленных.
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