В РФ указали на абсурдное желание Киева получить азовцев* в обмен на курян

Требование Киева обменять вывезенных на Украину жителей Курской области на бойцов запрещенного в России нацбатальона «Азов» (террористическая организация) абсурдно и недопустимо. Такое мнение высказал председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев.
«Странное требование. Азовцы — это отпетые негодяи. Против многих из них возбуждены уголовные дела, часть из них обвиняются в терроризме. Это же нацисты в своем большинстве. Ну как можно требовать обменивать гражданских лиц, пострадавших от боевых действий, на нацистов и террористов? Это абсурдное требование», — заявил Фадеев. Его слова передает РИА «Новости».
Он отметил, что обмен мирных жителей на представителей подобных радикальных формирований абсолютно неприемлем. По словам Фадеева, данное требование «лишний раз показывает гиблую сущность киевского режима».
Минобороны РФ 24 мая проинформировало о возвращении из украинского плена 307 военнослужащих ВС РФ с подконтрольной Киеву территории. Обмен состоялся в рамках договоренности, которую Россия и Украина достигли на переговорах в Стамбуле, передает 360.ru.
Сутки назад, 23 мая, было объявлено о возвращении из украинского плена 270 российских военных и 120 гражданских, среди которых были жители Курской области. В рамках этого обмена Россией были переданы Киеву также 270 военнопленных украинских военнослужащих и 120 гражданских лиц.
Ранее служба внешней разведки РФ сообщала, что украинская сторона рассматривает возможность обмена вывезенных ВСУ жителей Курской области — в том числе гражданских лиц. Обмен они планировали совершить на пленных участников нацбатальона «Азов».
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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