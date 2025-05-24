Россия ударом по контейнеровозу лишила ВСУ важной поставки

Российские вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ
«Нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса», — говорится в сообщении. По данным ведомства, удар был нанесен 23 мая расчетами ОТРК «Искандер».
Отмечается, что на судно было около 100 контейнеров. В них были безэкипажные катеры, беспилотники, а также боеприпасы. В результате удара начался сильный пожар.
Ранее российская армия нанесла мощный удар по заводу в Киеве. Там находится производство дронов. Предположительно, это и является частью ответа на массированные атаки ВСУ дронами по территории РФ.
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