Россия ударом по контейнеровозу лишила ВСУ важной поставки

ВС РФ нанесли удар по контейнеровозу в одесском порту
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ВС РФ точным ударом сорвали военную поставку для Украины
ВС РФ точным ударом сорвали военную поставку для Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ

«Нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса», — говорится в сообщении. По данным ведомства, удар был нанесен 23 мая расчетами ОТРК «Искандер».

Отмечается, что на судно было около 100 контейнеров. В них были безэкипажные катеры, беспилотники, а также боеприпасы. В результате удара начался сильный пожар. 

Ранее российская армия нанесла мощный удар по заводу в Киеве. Там находится производство дронов. Предположительно, это и является частью ответа на массированные атаки ВСУ дронами по территории РФ. 

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Российские вооруженные силы нанесли групповой ракетный удар по контейнеровозу, перевозившему военные грузы в порт Одессы, а также по складу контейнеров. Об этом URA.RU сообщили в Минобороны РФ «Нанесен групповой ракетный удар по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса», — говорится в сообщении. По данным ведомства, удар был нанесен 23 мая расчетами ОТРК «Искандер». Отмечается, что на судно было около 100 контейнеров. В них были безэкипажные катеры, беспилотники, а также боеприпасы. В результате удара начался сильный пожар.  Ранее российская армия нанесла мощный удар по заводу в Киеве. Там находится производство дронов. Предположительно, это и является частью ответа на массированные атаки ВСУ дронами по территории РФ. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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