В течение трех дней ВСУ пытались атаковать территорию РФ сотнями дронов ради одной цели — сорвать переговоры между Киевом и Москвой. Об этом заявили в МИД РФ.
«Очередные варварские террористические акции киевского режима предприняты в попытке сорвать возобновившийся при содействии администрации США процесс прямых российско-украинских переговоров», — говорится в публикации МИД РФ в telegram-канале. Отмечается, что также ВСУ своими атаками планировали не допустить реализации тех договоренностей, к которым пришли украинская и российская делегации в ходе переговоров 16 мая. В частности, стороны договорились о масштабном обмене военнопленными.
Согласно информации от оборонного ведомства, в период с 20 мая по утро 23 мая в России было зафиксировано 788 случаев налетов дронов ВСУ. Силам ПВО удалось уничтожить 776 беспилотников и ракет, однако 12 БПЛА достигли своих целей. В результате этого есть погибшие и пострадавшие из числа мирных граждан. В частности, 22 мая в результате атаки на поселок Пантелеймоновна в ДНР ранения получили восемь человек. В тот же день в Васильевском муниципальном округе Запорожской области из-за удара беспилотников погибла женщина 1990 года рождения, а также были ранены четверо детей 10, девяти и восьми лет и один годовалый ребенок.
В ночь на 23 мая, в результате падения дрона, вызвавшего пожар на промзоне города Елец Липецкой области, пострадали восемь человек. Кроме того, ВС Украины нанесли два ракетных удара с применением HIMARS по гражданским объектам во Льгове Курской области — есть пострадавшие, в том числе двое несовершеннолетних. Отмечается, что несмотря на то, что территория курского приграничья была полностью очищена от ВСУ, противник все еще пытается проникнуть на территорию и атакует регион дронами и ракетами.
В Минобороны отметили, что в этом контексте следует рассматривать и нарушения Украиной ранее строго соблюдавшихся Россией так называемых «энергетического» и пасхального перемирий, а также режима прекращения огня в период празднования 80-летия Великой Победы. При этом отмечается, что РФ оставляет за собой право на соразмерный ответ на массированные удары ВСУ: в отличие от Украины, российские военные будут наносить удары исключительно по военным объектам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса. Однако Москва не меняет свою позицию по поиску мирных путей для урегулирования конфликта.
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