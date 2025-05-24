Захарова разоблачила ложь украинской делегации по поводу переговоров в Турции

Украинская делегация говорила по-русски на переговорах, вопреки утверждению Киева. Представители Украины начали выступление на английском языке, а затем перешли на русский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова в своем telegram-канале.
Ранее Мария Захарова уже обвиняла украинскую сторону в попытках сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле и отмечала, что, несмотря на перенос встречи, украинским представителям пришлось участвовать в переговорах. Российская сторона подчеркивала, что делегация действует по поручению президента РФ и нацелена на выработку решений для урегулирования конфликта на Украине.
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