24 мая 2025

Захарова разоблачила ложь украинской делегации по поводу переговоров в Турции

Захарова: делегация Украины солгала, что не говорила по-русски на переговорах
© Служба новостей «URA.RU»
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Захарова заявила, что украинская делегация говорила по-русски на переговорах
Захарова заявила, что украинская делегация говорила по-русски на переговорах Фото:
новость из сюжета
Мирные переговоры между Россией и Украиной

Украинская делегация говорила по-русски на переговорах, вопреки утверждению Киева. Представители Украины начали выступление на английском языке, а затем перешли на русский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Ранее Мария Захарова уже обвиняла украинскую сторону в попытках сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле и отмечала, что, несмотря на перенос встречи, украинским представителям пришлось участвовать в переговорах. Российская сторона подчеркивала, что делегация действует по поручению президента РФ и нацелена на выработку решений для урегулирования конфликта на Украине.

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Украинская делегация говорила по-русски на переговорах, вопреки утверждению Киева. Представители Украины начали выступление на английском языке, а затем перешли на русский. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Врут, как и всегда. Зачитали вступительный текст по-английски. А потом перешли на русский. Какие же жалкие», — написала Захарова в своем telegram-канале. Ранее Мария Захарова уже обвиняла украинскую сторону в попытках сорвать переговоры с российской делегацией в Стамбуле и отмечала, что, несмотря на перенос встречи, украинским представителям пришлось участвовать в переговорах. Российская сторона подчеркивала, что делегация действует по поручению президента РФ и нацелена на выработку решений для урегулирования конфликта на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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