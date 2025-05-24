Массированная атака Киева, второй этап обмена пленными: главное о СВО за 24 мая

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» поразил контейнеровоз, перевозивший военные грузы в порт Одессы. В результате удара произошла детонация боеприпасов, уже выгруженных на причал, что вызвало масштабный пожар. Инцидент подтвердили официальные источники Минобороны России.
Параллельно российские вооруженные силы провели групповую атаку по ключевому предприятию военно-промышленного комплекса Украины. Точные координаты и масштабы поражения данного объекта пока не уточняются. Главное об СВО на 24 мая — в материале URA.RU.
Российские войска нанесли удар по военным грузам в Одессе
Российские вооруженные силы провели ракетный удар по контейнеровозу с военными грузами в порту Одессы. Атака была осуществлена 23 мая с использованием оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».
На судне находилось около 100 контейнеров с беспилотниками, безэкипажными катерами и боеприпасами. В результате точного попадания на месте удара возник масштабный пожар, сообщает Минобороны РФ.
Над Крымом, Белгородской и Курской областями уничтожили четыре БПЛА
За последние сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили четыре украинских беспилотника над Крымом, Белгородской и Курской областями. Согласно данным Минобороны, перехват осуществлялся в несколько этапов с 11:50 до 14:50 по московскому времени.
Ранее за один час были сбиты пять украинских БПЛА над Тверской областью. Одновременно в Смоленской области средствами радиоэлектронной борьбы подавлены еще два беспилотника без последствий для гражданской инфраструктуры.
Россия и Украина провели масштабный обмен пленными
Сегодня продолжился масштабный обмен пленными между Киевой и Москвой. В результате второго раунда обмена Россия вернула 307 российских военных.
Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, вышли на связь с близкими. В распространенном Минобороны РФ видео один из бойцов сообщил жене: «Нас поменяли, все хорошо».
Обмен произошел в результате договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Освобожденные военные выразили признательность президенту России Владимиру Путину и лидеру Белоруссии Александру Лукашенко за организацию их возвращения. «Благодаря вашей поддержке мы прошли это испытание», — заявил один из бойцов в репортаже ВГТРК.
Днем ранее, 23 мая Россия вернула 270 военных и 120 гражданских, включая жителей Курской области, получив взамен аналогичное число лиц. Как сообщают источники, процесс масштабного обмена пленными будет продолжен в ближайшее время. Сейчас освобожденные находятся в Белоруссии, сообщает «Пятый канал».
Киев пережил массированную атаку дронов
Ночью столица Украины подверглась продолжительному удару беспилотников, который длился около шести часов. Атака была проведена с применением высокоточного оружия наземного базирования и беспилотных летательных аппаратов, сообщили в МО. В Киевской городской военной администрации назвали этот инцидент одной из крупнейших атак за последние три года.
Основной целью стал киевский завод «Антонов», производящий дроны для атак на Россию. Одновременно удары нанесли по предприятиям ВПК, складам оружия и техники ВСУ в Одессе, Днепропетровске и других городах, а также по резервам украинских войск под Изюмом.
Обстановка в Курской области
ВС РФ расширили буферную зону около Курской области
Российские военные взяли под контроль Локню в Сумской области, а также Ступочки и Отрадное в ДНР. Об этом сообщили в официальном заявлении Минобороны России. Отмечается, что тем самым ВС РФ расширили буферную зону вокруг Курской области.
ВСУ продолжают обстрелы населенных пунктов
ВСУ продолжают обстрелы поселка Пушкарожадинский Кореневского района, в результате которого пострадали три мирных жителя. Две женщины и мужчина получили осколочные ранения конечностей и спины.
Бригада скорой помощи транспортировала раненых в Курскую областную больницу. Все необходимые медицинские процедуры будут проведены в полном объеме, сообщает губернатор Курской области Хинштейн.
Обстановка в Белгородской области
Беспилотник ВСУ ранил спасателей при исполнении служебных обязанностей
В селе Зозули Борисовского района двое сотрудников МЧС получили ранения при повторной атаке вражеского беспилотника. Спасатели находились на месте для ликвидации пожара, вызванного предыдущим ударом FPV-дрона.
Командир отделения и водитель с осколочными ранениями были доставлены в Борисовскую ЦРБ. Для дальнейшего лечения их перевезут в городскую больницу №2 Белгорода, где им окажут всю необходимую медицинскую помощь, сообщает губернатор Белгородской области.
Ранен мирный житель
Также В Шебекино в результате удара беспилотника ВСУ по жилому дому пострадала местная жительница, получившая контузию. Медики оперативно оказали ей необходимую помощь непосредственно на месте происшествия, однако женщина решила отказаться от госпитализации.
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