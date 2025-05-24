24 мая 2025

На всей территории Украины объявили тревогу

© Служба новостей «URA.RU»
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В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога
В воскресенье на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога Фото:

На всей территории Украины ночью 25 мая была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киеве, Киевской области и других регионах страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины.

«По состоянию на 2:28 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, включая Киев и Киевскую область. Карта окрасилась в красный цвет, сигнализируя о максимальном уровне угрозы», — сообщается на карте Министерства цифровой трансформации Украины. 

Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, которая охватывала все регионы Украины. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы, однако подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.

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На всей территории Украины ночью 25 мая была объявлена воздушная тревога. Сирены прозвучали в Киеве, Киевской области и других регионах страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. «По состоянию на 2:28 мск воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, включая Киев и Киевскую область. Карта окрасилась в красный цвет, сигнализируя о максимальном уровне угрозы», — сообщается на карте Министерства цифровой трансформации Украины.  Ранее в Киеве уже фиксировались взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги, которая охватывала все регионы Украины. Тогда также сообщалось о срабатывании системы оповещения и нахождении столицы в «красной зоне» угрозы, однако подробности о последствиях предыдущих инцидентов не раскрывались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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