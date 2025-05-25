Песков рассказал о технических нюансах телефонных разговоров Путина и Трампа

Песков: Путин во время разговора с Трампом слышал оригинальную речь собеседника
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Путин во время переговоров с Трампом сначала слушал его речь на английском, а потом получал перевод
Путин во время переговоров с Трампом сначала слушал его речь на английском, а потом получал перевод Фото:
новость из сюжета
Телефонный разговор Путина и Трампа

Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая российский лидер Владимир Путин сначала слышал оригинальный голос собеседника, а затем — перевод. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент слышит голос своего vis-a-vis, то есть он слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего.

Представитель Кремля уточнил, что Путин понимает английский язык и может сразу получать первоначальную информацию. Он добавил, что из-за этого немного увеличивается продолжительность переговоров.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом диалог между Россией и США был возобновлен: в первые сто дней второго срока американского президента состоялись телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Последний их диалог состоялся 19 мая. Он длился почти два часа. Сразу после нее российский лидер назвал разговор содержательным и очень полезным. Трамп, в свою очередь, заявил, что по итогам разговора был достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, передает RT.

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Во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом 19 мая российский лидер Владимир Путин сначала слышал оригинальный голос собеседника, а затем — перевод. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Президент слышит голос своего vis-a-vis, то есть он слышит голос Трампа, а потом переводчик переводит», — заявил Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Оно опубликовано в telegram-канале последнего. Представитель Кремля уточнил, что Путин понимает английский язык и может сразу получать первоначальную информацию. Он добавил, что из-за этого немного увеличивается продолжительность переговоров. После возвращения Дональда Трампа в Белый дом диалог между Россией и США был возобновлен: в первые сто дней второго срока американского президента состоялись телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Последний их диалог состоялся 19 мая. Он длился почти два часа. Сразу после нее российский лидер назвал разговор содержательным и очень полезным. Трамп, в свою очередь, заявил, что по итогам разговора был достигнут прогресс в урегулировании конфликта на Украине, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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