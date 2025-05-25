Названо вероятное место новых переговоров России и Украины

ТАСС: наиболее вероятной площадкой переговоров России и Украины является Стамбул
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Второй раунд переговоров РФ и Украины может продолжиться в Стамбуле
Второй раунд переговоров РФ и Украины может продолжиться в Стамбуле Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Стамбул может стать площадкой для проведения второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил источник агентства ТАСС.

«Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул», — сообщил источник ТАСС. Он отметил, что подробности будут объявлены позже. При этом, по словам источника, шанс, что переговоры пройдут в Ватикане, крайне низок из-за логистических сложностей.

Военкор Александр Коц добавил, что проведение встречи в Ватикане невозможно из-за позиции «греко-римских священников», о которой говорится с 2014 года. По его словам, этот город можно считать стороной конфликта, особенно на фоне попыток Киева уничтожить каноничную Украинскую православную церковь. Коц также подчеркнул, что Папа Римский уже встретился с главой Украины Владимиром Зеленским, тем самым став его союзником, в то время как российский лидер Владимир Путин не получил аналогичного внимания.

В то же время, по данным агентства Bloomberg, Русская православная церковь (РПЦ) якобы сама выступила против проведения переговоров в Ватикане из-за напряженных отношений с Римско-католической церковью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у делегаций РФ и Украины нет и не было никаких договоренностей о проведении встречи в Ватикане.

В Стамбуле 16 мая состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Переговоры были инициированы Владимиром Путиным 11 мая и должны были пройти 15 мая, но были перенесены по просьбе Турции. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность участвовать в диалоге. Однако на самой встрече его не было.

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Стамбул может стать площадкой для проведения второго раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Об этом сообщил источник агентства ТАСС. «Самый вероятный вариант на текущий момент — Стамбул», — сообщил источник ТАСС. Он отметил, что подробности будут объявлены позже. При этом, по словам источника, шанс, что переговоры пройдут в Ватикане, крайне низок из-за логистических сложностей. Военкор Александр Коц добавил, что проведение встречи в Ватикане невозможно из-за позиции «греко-римских священников», о которой говорится с 2014 года. По его словам, этот город можно считать стороной конфликта, особенно на фоне попыток Киева уничтожить каноничную Украинскую православную церковь. Коц также подчеркнул, что Папа Римский уже встретился с главой Украины Владимиром Зеленским, тем самым став его союзником, в то время как российский лидер Владимир Путин не получил аналогичного внимания. В то же время, по данным агентства Bloomberg, Русская православная церковь (РПЦ) якобы сама выступила против проведения переговоров в Ватикане из-за напряженных отношений с Римско-католической церковью. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что у делегаций РФ и Украины нет и не было никаких договоренностей о проведении встречи в Ватикане. В Стамбуле 16 мая состоялись прямые переговоры между Россией и Украиной. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Переговоры были инициированы Владимиром Путиным 11 мая и должны были пройти 15 мая, но были перенесены по просьбе Турции. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил свою готовность участвовать в диалоге. Однако на самой встрече его не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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