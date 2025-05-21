«Достигнут большой прогресс по Украине»: Трамп подвел итоги разговора с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в урегулировании конфликта на Украине после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным 19 мая. Об этом он сообщил во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамапосой в Белом доме.
«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сообщил Трамп. Его слова приводит Fox News.
Он отметил, что конфликт на Украине не затрагивает напрямую интересы США, однако Вашингтон готов предпринимать необходимые шаги для его разрешения. Трамп также подчеркнул важность диалога с Россией по украинскому вопросу и выразил уверенность, что достигнутые договоренности позволят продвинуться в поиске мирного решения.
Ранее, 19 мая, состоялся телефонный разговор между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, который длился более двух часов. Президент РФ охарактеризовал диалог как откровенный и конструктивный. В ходе переговоров Россия выразила готовность обсудить меморандум о прекращении огня с Украиной.
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