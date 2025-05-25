Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.
«Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме», — заявил Фомин. Он отметил, что в Россию, в рамках обмена «1000 на 1000» в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.
Замглавы Минобороны также подчеркнул, что специалисты ведомства оказывают всю необходимую помощь вернувшимся из плена военным. В министерстве отметили, что рассчитывают на создание благоприятной атмосферы для обсуждения урегулирования украинского кризиса благодаря успешному завершению обмена.
Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Возглавил дипломатов от РФ помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.
Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000». 25 мая Москва и Киев его завершили.
В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц, во второй день были освобождены еще 307 российских военнослужащих. Уже 25 мая в Беларусь прибыли оставшиеся 303 человека.
Это уже шестой раз в нынешнем году, когда стороны проводят подобную гуманитарную миссию. Подробнее о каждом из обменов — в материале URA.RU.
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