Россия и Украина полностью достигли договоренности в части обмена пленными. Видео

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Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными «1000 на 1000»
Россия и Украина завершили крупнейший обмен пленными «1000 на 1000» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц.

«Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме», — заявил Фомин. Он отметил, что в Россию, в рамках обмена «1000 на 1000» в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан. 

Замглавы Минобороны также подчеркнул, что специалисты ведомства оказывают всю необходимую помощь вернувшимся из плена военным. В министерстве отметили, что рассчитывают на создание благоприятной атмосферы для обсуждения урегулирования украинского кризиса благодаря успешному завершению обмена.

Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Возглавил дипломатов от РФ помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский

Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000». 25 мая Москва и Киев его завершили.

В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц, во второй день были освобождены еще 307 российских военнослужащих. Уже 25 мая в Беларусь прибыли оставшиеся 303 человека.

Это уже шестой раз в нынешнем году, когда стороны проводят подобную гуманитарную миссию. Подробнее о каждом из обменов — в материале URA.RU.

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Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Александр Фомин. По итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. «Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме», — заявил Фомин. Он отметил, что в Россию, в рамках обмена «1000 на 1000» в течение трех дней, 23, 24 и 25 мая были возвращены 880 военных и 120 мирных граждан.  Замглавы Минобороны также подчеркнул, что специалисты ведомства оказывают всю необходимую помощь вернувшимся из плена военным. В министерстве отметили, что рассчитывают на создание благоприятной атмосферы для обсуждения урегулирования украинского кризиса благодаря успешному завершению обмена. Ранее в Стамбуле прошли переговоры между представителями России и Украины. Инициатива проведения данных переговоров исходила от президента России Владимира Путина. Возглавил дипломатов от РФ помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.  Во время диалога стороны договорились о проведении обмена «1000 на 1000». 25 мая Москва и Киев его завершили. В первый день обмена, 23 мая, домой вернулись 270 российских военных и 120 гражданских лиц, во второй день были освобождены еще 307 российских военнослужащих. Уже 25 мая в Беларусь прибыли оставшиеся 303 человека. Это уже шестой раз в нынешнем году, когда стороны проводят подобную гуманитарную миссию. Подробнее о каждом из обменов — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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