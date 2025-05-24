24 мая 2025

Из плена ВСУ вернулось девять жителей Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Родственники дождались возвращения своих близких домой (фото из архива)
Родственники дождались возвращения своих близких домой (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За три дня между Россией и Украиной прошел самый масштабный за время спецоперации обмен военнопленными и гражданскими, в результате которого на Родину вернулись девять жителей Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека региона Юлия Сударенко.

«Все освобожденные — контрактники, попавшие в плен при исполнении долга. Сроки их пребывания в плену различаются. Двое (из Миасса и Красноармейского района) провели в плену больше года. Житель Уйского района — более полутора лет. Двое челябинцев — около 8 месяцев; военный из Аргаяшского района — 5 месяцев. Еще один уроженец Кунашакского района (прописан в Челябинске) — 9 месяцев. Житель Магнитогорска — 4 месяца. Срок плена для бойца из Коркино не уточнен», — рассказала написала Сударенко в своем telegram-канале.

По словам омбудсмена,  родственники знали о судьбе своих близких. Некоторые поддерживали связь через Международный Комитет Красного Креста.

«Все три дня мы были на связи с семьями. Вместе радовались долгожданному возвращению», — отметила Сударенко. Она поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, Минобороны РФ и всех, кто участвовал в организации обмена.

 По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, по итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Таким образом Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле.

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За три дня между Россией и Украиной прошел самый масштабный за время спецоперации обмен военнопленными и гражданскими, в результате которого на Родину вернулись девять жителей Челябинской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека региона Юлия Сударенко. «Все освобожденные — контрактники, попавшие в плен при исполнении долга. Сроки их пребывания в плену различаются. Двое (из Миасса и Красноармейского района) провели в плену больше года. Житель Уйского района — более полутора лет. Двое челябинцев — около 8 месяцев; военный из Аргаяшского района — 5 месяцев. Еще один уроженец Кунашакского района (прописан в Челябинске) — 9 месяцев. Житель Магнитогорска — 4 месяца. Срок плена для бойца из Коркино не уточнен», — рассказала написала Сударенко в своем telegram-канале. По словам омбудсмена,  родственники знали о судьбе своих близких. Некоторые поддерживали связь через Международный Комитет Красного Креста. «Все три дня мы были на связи с семьями. Вместе радовались долгожданному возвращению», — отметила Сударенко. Она поблагодарила уполномоченного по правам человека в РФ Татьяну Москалькову, Минобороны РФ и всех, кто участвовал в организации обмена.  По словам замминистра обороны РФ Александра Фомина, по итогам соглашения в Россию были возвращены 880 военнослужащих и 120 гражданских лиц. Таким образом Россия и Украина полностью выполнили договоренности по обмену пленными, достигнутые в Стамбуле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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