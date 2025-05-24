За сутки 13 охотников застряли и потерялись в лесах Ноябрьска

За сутки сотрудники «Ямалспаса» четыре раза выезжали на помощь охотникам Ноябрьска. У шестерых из них сломались снегоходы в лесу, у троих — техника застряла в болоте, а еще трое — потерялись.
«За сутки три выезда на поисково-спасательные работы в природной среде, оказана помощь девяти жителям города Ноябрьск. Охотники берегите себя!» — написал начальник Ноябрьского поисково-спасательного отряда Александр Шохирев в своем telegram-канале. Позже «Ямал1» выяснил, что было заявлено о пропаже еще троих охотников.
Снегоходы у шестерых северян сломались в 32 километрах от трассы в микрорайоне Вынгапуровском, утонувшая техника в болоте была в районе трассы Ноябрьск-Вынгапуровский, а потерявшихся охотников нашли в районе природной зоны в 35 километрах от Ноябрьска. Никому из них медицинская помощь не потребовалась.
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