Зеленский ввел санкции против трех российских граждан из-за азартных игр

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против лиц, связанных с казино Pin-Up. В санкционный список вошли три гражданина России. Документ опубликован на официальном сайте президента.
«В санкционный список против организаторов казино Pin-Up вошли три гражданина РФ — Дмитрий Пунин, Иван Банников и Александр Матяшов. И девять компаний, включая три украинских: ООО „Укр Гейм Технолоджи“, ООО „Транитадевелопмент“ и ООО „Турбо.Юа“, — говорится в документе за подписью Зеленского.
Решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. Ранее в освобожденном Бердянске (Запорожская область) российские правоохранители накрыли подпольное казино. Прибыль от него шла на финансирование Вооруженных сил Украины. Казино работало через подставных лиц и было оформлено как складское помещение.
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