Запашный высказался о ситуации с детьми, получившими билет в цирк с надписью «бедолага»

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный возмутился ситуацией, произошедшей в Чите. Там детям из малоимущих семей во время распределения пригласительных на выступление питерского цирка-шапито «Огни манежа» вручили билеты на цирковое представление с унизительной надписью «Бедолага». Запашный в беседе с URA.RU заявил, что его цирк готов принять детей на свое представление.
«Мы находимся в Москве, но если кто-то сможет организовать поездку этим детям в Москву, то мы готовы их пригласить. Мы это делаем на регулярной основе. Недавно к нам приезжали дети из Курска, Александр Хинштейн меня об этом просил, мы их здесь встречали. Делать детям праздник — это наша прямая работа, обязанность и желание. Поэтому если детки окажутся в Москве, мы будем рады их видеть», — сказал собеседник агентства.
Сама администрация цирк заявила, что была не в курсе, как маркировали бесплатные билеты. Якобы это сделала одна из кассирш, но произошла путаница. После этого инцидента билетерша якобы была уволена. Однако есть и другая информация, которую в беседе с URA.RU озвучил Роман Коробко — президент Ассоциации передвижных цирков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.