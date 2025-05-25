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00:02
Обломки украинского дрона рухнули у школы в Бронницах
25 мая 2025
23:59
«Он не Натан, а Наташка»: конфликты и испытания в восьмом выпуске шоу «Сокровища императора»
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Предложение миллиардера Малофеева об отмене пенсий для молодежи вызвало негодование у Госдумы
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В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Онлайн-трансляция
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«Оскорбительная ситуация»: эксперт резко отреагировал на инцидент с билетами в Чите
23:30
Спецпредставитель Трампа призвал к немедленному прекращению огня на Украине
23:14
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Помощник главы Чечни Дудаев назвал санкции Зеленского государственной наградой
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Астроном объяснил природу загадочной «огненной птицы» рядом с Солнцем
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В Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство. Фото
По Киеву второй день наносят мощные удары: целями стали важные для ВСУ военные объекты
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