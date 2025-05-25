25 мая 2025
24 мая 2025

Отвечающей за челябинские дороги чиновнице избрали меру пресечения

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудница «Челябинскавтодора» Наталья Чеснокова может являться участницей преступного сговора
Сотрудница «Челябинскавтодора» Наталья Чеснокова может являться участницей преступного сговора Фото:
новость из сюжета
Задержан глава челябинского миндора Нечаев

Директору областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, подозреваемой в коррупции, назначили меру пресечения. Ей запретили заниматься определенные действия.

«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чесноковой Натальи Николаевны. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), — написал telegram-канал „Суды общей юрисдикции города Москвы“.

Наталья Чеснокова была задержана по делу о растрате госбюджета. Следствие предполагает, что она является участником преступной группы, в которую вошли ранее задержанный министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев и другие должностные лица.

Более жесткая мера пресечения была применена к начальнику правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Анну Курьянову отправили в СИЗО Москвы. 

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Директору областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, подозреваемой в коррупции, назначили меру пресечения. Ей запретили заниматься определенные действия. «Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чесноковой Натальи Николаевны. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), — написал telegram-канал „Суды общей юрисдикции города Москвы“. Наталья Чеснокова была задержана по делу о растрате госбюджета. Следствие предполагает, что она является участником преступной группы, в которую вошли ранее задержанный министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев и другие должностные лица. Более жесткая мера пресечения была применена к начальнику правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Анну Курьянову отправили в СИЗО Москвы. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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