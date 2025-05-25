Отвечающей за челябинские дороги чиновнице избрали меру пресечения

Директору областного государственного казенного учреждения «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, подозреваемой в коррупции, назначили меру пресечения. Ей запретили заниматься определенные действия.
«Постановлением Мещанского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении Чесноковой Натальи Николаевны. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата), — написал telegram-канал „Суды общей юрисдикции города Москвы“.
Наталья Чеснокова была задержана по делу о растрате госбюджета. Следствие предполагает, что она является участником преступной группы, в которую вошли ранее задержанный министр дорожного хозяйства региона Алексей Нечаев и другие должностные лица.
Более жесткая мера пресечения была применена к начальнику правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. Анну Курьянову отправили в СИЗО Москвы.
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