Начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова отправлена в столичное СИЗО. Решение об аресте задержанной чиновницы принял Мещанский районный суд Москвы.
«Постановлением Мещанского райсуда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курьяновой Анны Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Суд избрал меру пресечения для Курьяновой на срок 1 месяц 17 суток в столичном СИЗО», — пишет telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».
Защита просила для Курьяновой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но суд отклонил ходатайство о домашнем аресте.
К задержанной коллеге Курьяновой, директору ОГУП «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, суд проявил большее снисхождение — ее не стали отправлять в СИЗО. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Директор ОГУП также обвиняется в присвоении и растрате.
URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ продолжают расследования громких коррупционных дел в челябинском миндоре. По делу о растрате госбюджета на днях были задержаны новые фигуранты — Курьянова и Чеснокова.
Силовики ранее провели масштабные задержания по делу о коррупции в дорожной сфере. Среди задержанных:
- Действующий министр Миндора Алексей Нечаев;
- Бывший министр Дмитрий Микулик;
- Бывшие руководители АО "Южуралмост" Александр Зырянов и Константин Зарипов;
- Чиновники правового управления миндора: Станислав Куликов, Алексей Плюта и Ирина Клементьева.
По данным следствия, группа организовала преступную схему при распределении дорожных контрактов. Предварительный ущерб оценивается в 2,9 миллиарда рублей. Операция продолжается — не исключены новые задержания.
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