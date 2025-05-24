24 мая 2025

Задержанная чиновница челябинского миндора отправлена в московское СИЗО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Курьянову отправили в изолятор на 47 суток
Курьянову отправили в изолятор на 47 суток Фото:

Начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова отправлена в столичное СИЗО. Решение об аресте задержанной чиновницы принял Мещанский районный суд Москвы. 

«Постановлением Мещанского райсуда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курьяновой Анны Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Суд избрал меру пресечения для Курьяновой на срок 1 месяц 17 суток в столичном СИЗО», — пишет telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». 

Защита просила для Курьяновой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но суд отклонил ходатайство о домашнем аресте.

К задержанной коллеге Курьяновой, директору ОГУП «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, суд проявил большее снисхождение — ее не стали отправлять в СИЗО. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Директор ОГУП также обвиняется в присвоении и растрате.

URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ продолжают расследования громких коррупционных дел в челябинском миндоре. По делу о растрате госбюджета на днях были задержаны новые фигуранты — Курьянова и Чеснокова. 

Силовики ранее провели масштабные задержания по делу о коррупции в дорожной сфере. Среди задержанных:

  • Действующий министр Миндора Алексей Нечаев;
  • Бывший министр Дмитрий Микулик;
  • Бывшие руководители АО "Южуралмост" Александр Зырянов и Константин Зарипов;
  • Чиновники правового управления миндора: Станислав Куликов, Алексей Плюта и Ирина Клементьева.

По данным следствия, группа организовала преступную схему при распределении дорожных контрактов. Предварительный ущерб оценивается в 2,9 миллиарда рублей. Операция продолжается — не исключены новые задержания. 

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Начальник правового управления Министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Анна Курьянова отправлена в столичное СИЗО. Решение об аресте задержанной чиновницы принял Мещанский районный суд Москвы.  «Постановлением Мещанского райсуда удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Курьяновой Анны Валерьевны, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Суд избрал меру пресечения для Курьяновой на срок 1 месяц 17 суток в столичном СИЗО», — пишет telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».  Защита просила для Курьяновой избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Но суд отклонил ходатайство о домашнем аресте. К задержанной коллеге Курьяновой, директору ОГУП «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой, суд проявил большее снисхождение — ее не стали отправлять в СИЗО. Суд избрал ей меру пресечения в виде запрета определённых действий. Директор ОГУП также обвиняется в присвоении и растрате. URA.RU сообщало, что сотрудники ФСБ продолжают расследования громких коррупционных дел в челябинском миндоре. По делу о растрате госбюджета на днях были задержаны новые фигуранты — Курьянова и Чеснокова.  Силовики ранее провели масштабные задержания по делу о коррупции в дорожной сфере. Среди задержанных: По данным следствия, группа организовала преступную схему при распределении дорожных контрактов. Предварительный ущерб оценивается в 2,9 миллиарда рублей. Операция продолжается — не исключены новые задержания. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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