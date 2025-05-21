Сотрудники ФСБ продолжают «разваливать» челябинский миндор. По делу о растрате госбюджета задержаны новые фигуранты. По данным URA.RU, речь идет о начальнике правового управления министерства Анне Курьяновой и директоре ОГКУ «Челябинскавтодор» Наталье Чесноковой.
«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного в отношении организованной преступной группы и входящих в нее ранее задержанных министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексея Нечаева и иных должностных лиц установлены новые фигуранты. ФСБ проводит обыск по местам работы и проживания Курьяновой и Чесноковой. Женщины задержаны. Вскоре им должны избрать меру пресечения», — рассказал источник.
Ранее Чеснокова уже привлекала внимание силовиков. Ее задерживали в рамках проверки подведомственных региональному миндору организаций. Вместе с ней под следствие тогда попала Елена Гончаренко — директор ОГКУ «Южно-Уральский центр дорожных испытаний и исследований», которую сегодня обвиняют в коррупции при исполнении многомиллионных контрактов. По этому же делу проходит первый замминистра Станислав Харченко, с которого и начались задержания в миндоре.
Харченко был задержан в середине декабря 2024 года. Его обвинили в двух эпизодах превышения полномочий. Предварительно, один из них связан со строительством новой дороги между селами Париж и Джабык после разрушительного пожара в 2021 году, другой — со строительством дороги в Мисяше. В ходе расследования силовики выявили коррупционную составляющую в деле первого замминистра.
После ФСБ еще несколько раз наведывалась в миндор области. По делу о дорожном сговоре сегодня задержаны: министр Алексей Нечаев, его предшественник на посту Дмитрий Микулик, экс-руководители АО «Южуралмост» Александр Зырянов и Константин Зарипов, первый замначальника правового управления регионального миндора Станислав Куликов, бывший начальник управления Алексей Плюта, действующий замначальника правового управления министерства Ирина Клементьева. Сейчас к ним добавились новые фигуранты. Не исключено, что зачистка продолжится. Предварительно, группировка наживалась на дорожных контрактах. Сумма ущерба превышает 2,9 млрд рублей.
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