25 мая 2025

Поезд из Белгородской области в Москву задержан на неопределенное время

© Служба новостей «URA.RU»
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Работу поездов нарушил взрыв на путях
Работу поездов нарушил взрыв на путях Фото:

Поезд, следующий из Белгородской области в Москву, задержан на неопределенное время. Об этом сообщили URA.RU в центре поддержки клиентов РЖД.

«Действительно зафиксировано опоздание поезда, но конкретных временных рамок не предоставлено. И неизвестно придет ли он вообще», — сказал оператор.

Ранее стало известно, что в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, которое заложили под рельсами. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждение получила контактная сеть железнодорожного пути.

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Поезд, следующий из Белгородской области в Москву, задержан на неопределенное время. Об этом сообщили URA.RU в центре поддержки клиентов РЖД. «Действительно зафиксировано опоздание поезда, но конкретных временных рамок не предоставлено. И неизвестно придет ли он вообще», — сказал оператор. Ранее стало известно, что в Белгородской области поезд наехал на взрывное устройство, которое заложили под рельсами. В результате взрыва никто не пострадал, однако повреждение получила контактная сеть железнодорожного пути.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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