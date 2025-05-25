25 мая 2025

Как будем работать и отдыхать в июне 2025: рабочие и выходные, праздники и оплата

Депутат Нилов: россияне в июне будут отдыхать с 12 по 15 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Работники, чья трудовая деятельность выпадает на праздничные дни в июне, вправе рассчитывать на двойную оплату труда
Работники, чья трудовая деятельность выпадает на праздничные дни в июне, вправе рассчитывать на двойную оплату труда Фото:

Граждане России получат дополнительные выходные с 12 по 15 июня благодаря переносу дня отдыха с 8 марта. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Как пояснил депутат, соответствующее решение было принято правительством в прошлом году из-за совпадения Международного женского дня с обычным выходным днем.

Как работаем и отдыхаем в июне 2025: рабочие и выходные дни, праздники и оплата. Подробнее — в материале URA.RU.

В июне россиян ожидают четыре выходных подряд

В июне жителей России ожидают выходные дни с 12 по 15 число, о чем сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам труда Ярослав Нилов (ЛДПР). Как он пояснил, перенос выходного был установлен решением правительства в прошлом году в связи с тем, что 8 марта совпало с нерабочим праздничным днем.

«В текущем году Международный женский день пришелся на субботу, которая также является выходным, поэтому дополнительный день отдыха будет предоставлен 13 июня», — приводит слова Нилова агентство РИА Новости.

Июнь отличается обилием праздничных дат. Уже 1 числа в России проходят торжества по случаю Международного дня защиты детей, а также Дня Северного флота. Помимо этого, в течение месяца отмечается ряд профессиональных праздников:

-12 июня — День России;

- 14 июня — День донора крови;

- 18 июня — День медицинского работника.

В завершение месяца, 28 июня, в России празднуется День молодежи, который был учрежден в 1958 году.

Выгодно ли брать отпуск в июне

Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами платформы «Авито работа», отметила, что в июне россияне будут работать 19 дней, а выходных насчитывается 11. По ее словам, этот месяц не считается наиболее подходящим для отпуска, так как количество рабочих дней ниже, чем обычно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей это может означать сокращение объема выплат при оформлении отпуска в июне, передает RT.

Кто получит повышенную оплату труда в июне

Работники, чья трудовая деятельность выпадает на праздничные дни в июне, вправе рассчитывать на двойную оплату труда, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Аллу Георгиеву. «Сдельщики — сотрудники предприятий, заводов и пекарен, не имеющие возможности приостановить производство, получат заработную плату не менее чем в двойном размере», — приводит слова эксперта агентство.

Юрист уточнила, что для работников с дневной или почасовой системой оплаты труда предусмотрена выплата не ниже двойной дневной или часовой ставки. Кроме того, если работодатель привлекает к работе сотрудника с обычным графиком на основании его согласия, оплата определяется исходя из фактически отработанного времени либо может быть компенсирована дополнительным выходным днем.

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Граждане России получат дополнительные выходные с 12 по 15 июня благодаря переносу дня отдыха с 8 марта. Об этом сообщил председатель комитета Государственной думы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР). Как пояснил депутат, соответствующее решение было принято правительством в прошлом году из-за совпадения Международного женского дня с обычным выходным днем. Как работаем и отдыхаем в июне 2025: рабочие и выходные дни, праздники и оплата. Подробнее — в материале URA.RU. В июне россиян ожидают четыре выходных подряд В июне жителей России ожидают выходные дни с 12 по 15 число, о чем сообщил председатель комитета Государственной думы по вопросам труда Ярослав Нилов (ЛДПР). Как он пояснил, перенос выходного был установлен решением правительства в прошлом году в связи с тем, что 8 марта совпало с нерабочим праздничным днем. «В текущем году Международный женский день пришелся на субботу, которая также является выходным, поэтому дополнительный день отдыха будет предоставлен 13 июня», — приводит слова Нилова агентство РИА Новости. Июнь отличается обилием праздничных дат. Уже 1 числа в России проходят торжества по случаю Международного дня защиты детей, а также Дня Северного флота. Помимо этого, в течение месяца отмечается ряд профессиональных праздников: -12 июня — День России; - 14 июня — День донора крови; - 18 июня — День медицинского работника. В завершение месяца, 28 июня, в России празднуется День молодежи, который был учрежден в 1958 году. Выгодно ли брать отпуск в июне Анна Осьмак, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами платформы «Авито работа», отметила, что в июне россияне будут работать 19 дней, а выходных насчитывается 11. По ее словам, этот месяц не считается наиболее подходящим для отпуска, так как количество рабочих дней ниже, чем обычно. Для сотрудников с пятидневной рабочей неделей это может означать сокращение объема выплат при оформлении отпуска в июне, передает RT. Кто получит повышенную оплату труда в июне Работники, чья трудовая деятельность выпадает на праздничные дни в июне, вправе рассчитывать на двойную оплату труда, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Аллу Георгиеву. «Сдельщики — сотрудники предприятий, заводов и пекарен, не имеющие возможности приостановить производство, получат заработную плату не менее чем в двойном размере», — приводит слова эксперта агентство. Юрист уточнила, что для работников с дневной или почасовой системой оплаты труда предусмотрена выплата не ниже двойной дневной или часовой ставки. Кроме того, если работодатель привлекает к работе сотрудника с обычным графиком на основании его согласия, оплата определяется исходя из фактически отработанного времени либо может быть компенсирована дополнительным выходным днем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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