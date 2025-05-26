Российские солдаты едва не подорвались из-за бронежилета «с подлянкой» от ВСУ

В одном из девятиэтажных жилых домов Мариуполя отступающие украинские военнослужащие установили ловушку: они оставили бронежилет, внутри которого находилась граната с выдернутой чекой. Воспоминаниями об этом поделился участник боев за город в 2022 году, сотрудник первого специального полка МВД по Донецкой народной республике (ДНР) по имени Роман.
«На девятом этаже, в квартире, где находились [солдаты] ВСУ, мы обнаружили бронежилет с гранатой без кольца. Видать, в спешке они уходили, ну и решили такую нам подлянку сделать, в надежде на то, что мы начнем этот бронежилет сразу, наверное, примерять», — сказал мужчина. Его слова передают РИА Новости.
Он также отметил, что российские военнослужащие тогда обнаружили в доме «натовские документы», написанные на английском языке. Позже все найденные предметы были переданы командованию ВС России.
Российские войска взяли Мариуполь под контроль 20 мая 2022 года. Ранее мэр города Олег Моргун сообщил о быстром процессе восстановления города после его освобождения. По его словам, военные РФ оказывают гуманитарную поддержку, при этом основное внимание уделяется восстановительным работам, передает «Царьград».
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