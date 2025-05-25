Стратегический завод Пермского края не может выбраться из убытков

Соликамский магниевый завод Пермского края за первый квартал 2025 года показал убыток более 350 млн рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.
«ОАО „Соликамский магниевый завод“. В январе-марте 2025 года получило чистый убыток в размере 353,7 млн рублей против чистой прибыли в 178,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года», — сообщается в отчетности.
Соликамский магниевый завод завершил 2024 год с убытком на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщалось в аудиторском заключении, опубликованном на сайте предприятия.
Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.
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