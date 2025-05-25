25 мая 2025

Стратегический завод Пермского края не может выбраться из убытков

Убытки пермского завода превысили 350 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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За первый квартал убытки завода составили более 350 млн рублей
За первый квартал убытки завода составили более 350 млн рублей Фото:

Соликамский магниевый завод Пермского края за первый квартал 2025 года показал убыток более 350 млн рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия.

«ОАО „Соликамский магниевый завод“. В январе-марте 2025 года получило чистый убыток в размере 353,7 млн рублей против чистой прибыли в 178,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года», — сообщается в отчетности.

Соликамский магниевый завод завершил 2024 год с убытком на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщалось в аудиторском заключении, опубликованном на сайте предприятия.

Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.

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Соликамский магниевый завод Пермского края за первый квартал 2025 года показал убыток более 350 млн рублей. Об этом сообщается в финансовой отчетности предприятия. «ОАО „Соликамский магниевый завод“. В январе-марте 2025 года получило чистый убыток в размере 353,7 млн рублей против чистой прибыли в 178,9 млн рублей за аналогичный период прошлого года», — сообщается в отчетности. Соликамский магниевый завод завершил 2024 год с убытком на сумму более миллиарда рублей. Об этом сообщалось в аудиторском заключении, опубликованном на сайте предприятия. Магниевый завод в Соликамске является стратегическим российским заводом, производящим редкоземельные металлы. В 2022 году Генпрокуратура РФ добилась в суде передачи большей части акций ОАО «СМЗ» под контроль государства. Новым владельцем предприятия стала госкорпорация «Росатом», гендиректором — Руслан Димухамедов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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