Средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над Тульской и Калужской областями

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Над Тульской и Калужской областями сбили семь украинских дронов
Над Тульской и Калужской областями сбили семь украинских дронов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Утром в понедельник, 26 мая, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Тульской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Утром 26 мая текущего года в период с 7.20 до 7.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Тульской области и два БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее там сообщили, что в ночь на 26 мая над регионами России было сбито 96 украинских дронов самолетного типа. Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан.

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Утром в понедельник, 26 мая, дежурные подразделения противовоздушной обороны успешно перехватили и уничтожили семь украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над Тульской и Калужской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Утром 26 мая текущего года в период с 7.20 до 7.50 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Тульской области и два БПЛА — над территорией Калужской области», — говорится в сообщении ведомства. Ранее там сообщили, что в ночь на 26 мая над регионами России было сбито 96 украинских дронов самолетного типа. Больше всего дронов уничтожено в небе над Брянской областью — 31. Над Белгородской областью ликвидировано 16 украинских БПЛА. В Курском регионе сбито 11 беспилотников. Отмечается, что один дрон был сбит на территории Республики Татарстан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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