В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

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Ограничения в аэропорту начали действовать в 12:55 (по мск)
Ограничения в аэропорту начали действовать в 12:55 (по мск) Фото:

В аэропорту Иваново (Южный) установлены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко. 

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. В Ивановской области сегодня были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ.

В Кинешме Ивановской области ночью была пресечена атака БПЛА ВСУ. Фрагменты дронов обнаружены на территории промышленной зоны, передает «Царьград».

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В аэропорту Иваново (Южный) установлены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.  «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. В Ивановской области сегодня были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ. В Кинешме Ивановской области ночью была пресечена атака БПЛА ВСУ. Фрагменты дронов обнаружены на территории промышленной зоны, передает «Царьград».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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