В аэропорту Иваново ввели временные ограничения

В аэропорту Иваново (Южный) установлены временные ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Иваново (Южный; код ИКАО: UUBI)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. В Ивановской области сегодня были сбиты четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ.
В Кинешме Ивановской области ночью была пресечена атака БПЛА ВСУ. Фрагменты дронов обнаружены на территории промышленной зоны, передает «Царьград».
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