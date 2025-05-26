Очевидец рассказал об обстановке в Кинешме Ивановской области, куда впервые ударили ВСУ

В городе Кинешма Ивановской области с 3:40 до 4:30 часов утра по московскому времени местные жители слышали четыре громких хлопка. Сегодня ВСУ впервые атаковали населенный пункт. В настоящее время ситуация, предположительно, стабилизировалась. Об этом сообщил URA.RU местный житель.
«Утром, около 3:40, услышал первый хлопок, после этого еще три. <...> C 3:40 до 4:30 было четыре хлопка, могу сказать точно», — рассказал очевидец в беседе с агентством. Он отметил также, что сирену слышали в районе Молокозавода, однако на улице Гагарина звук был едва различим. В настоящее время, по его предположениям, ситуация стабилизировалась. Однако собеседник уточнил, что покинул Ивановскую область в пять часов утра.
ВСУ уже атаковали Ивановскую область ранее. Так, в ночь на 17 апреля украинские БПЛА ударили по городу Шуя, в некоторых домах были выбиты стекла. Также местные жители сообщали о серии взрывов в ночь на 25 апреля.
Информация об атаке от оперштаба
В ночное время жители Кинешмы сообщали о нескольких мощных хлопках и дыме в небе. По предварительным данным оперативного штаба, в результате атаки беспилотников повреждена хозяйственная постройка в промзоне города. В Кинешме продолжает действовать режим повышенной готовности в связи с угрозой атак БПЛА. Местные власти пока не дали официальных комментариев относительно количества взрывов и их возможных последствий.
Реакция местных жителей в соцсетях
В социальных сетях местные жители активно обсуждают ночные происшествия. «В Кинешме тоже слышал три раза бабах», «Я от первого хлопка на Молокозаводе тоже проснулась, думала самолет, потом все машины заорали, потом второй (хлопок — прим. URA.RU) и сирена завыла, а третий (хлопок был — прим. URA.RU) вообще как будто где-то рядом», — пишут взволнованные горожане в комментариях.
Один из пользователей сообщил, что около двух часов ночи над Кинешмой заметили два дрона, пролетевших с интервалом примерно в 10 минут. Жителям порекомендовали подготовить необходимые документы и одежду на случай ЧП.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.