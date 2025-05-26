Руководство Тюменского концертно-театрального объединения (ТКТО), куда входит драматический театр, выразило несогласие с обвинениями в свой адрес от его сотрудников, устроивших бунт из-за увольнения подследственного директора Сергея Осинцева и его зама Александра Чурсина. Артисты создали петицию в их защиту, где обвинили ТКТО (учреждено областным депкультуры) во лжи, ставшей основанием для уголовного преследования экс-худрука, потребовали вернуть их на работу и сделать театр независимым. В самом объединении URA.RU ответили, что ознакомились с петицией.
«Театр, находясь в составе учреждения [имеется ввиду ТКТО, — прим. URA.RU], никогда не был ущемлен ни в творческом плане, ни в финансовом. <...> Решение о реорганизации ТКТО может принять только учредитель. Вопрос о снятии обвинений с Осинцева и Чурсина — в компетенции суда. Учитывая вышесказанное, у учреждения нет возможности выполнить требования, которые выдвигают артисты театра», — сообщили URA.RU в ТКТО.
В объединении подчеркнули, что не согласны с обвинениями артистов в свой адрес. На вопрос о том, могут ли бывший директор театра и его заместитель быть замешаны в криминальных схемах с использованием своего положения, в ТКТО не стали отвечать прямо. «Ответ на данный вопрос могут дать только правоохранительные органы и суд», — ответили агентству в объединении.
С лета 2024 года Сергей Осинцев и Александр Чурсин находятся под следствием — их обвиняют в мошенничестве на 30,2 миллиона рублей. Позднее обоих уволили с должностей в руководстве театра в связи с утратой доверия.
Как ранее сообщало URA.RU, труппа театра настаивает на невиновности бывшего директора и его заместителя. Артисты обратились за помощью к главе СКР Алексндру Бастрыкину, Министру Культуры РФ Ольге Любимовой, Ксении Собчак и Алене Водонаевой.
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