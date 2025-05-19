Сотрудники тюменского драмтеатра создали петицию в поддержку арестованного экс-худрука

Сотрудники Тюменского большого драматического театра (ТБДТ) запустили онлайн-петицию в поддержку уволенного экс-директора театра Сергея Осинцева и его заместителя Александра Чурсина, которые почти год находятся под следствием по обвинению в мошенничестве. Авторы петиции настаивают на невиновности подследственных и требуют уволить руководителей концертно-театрального объединения (ТКТО), в состав которого входит театр. За сутки петицию подписали более 1600 человек.
«Лживая позиция ТКТО стала основанием для возбуждения уголовного дела против Осинцева и Чурсина! При этом, в официальных бумагах указывается, что ТКТО пострадало в лице замдиректора по эксплуатации имущественного комплекса Олега Машукова, который не имеет никакого отношения ни к спектаклям, ни к финансовым вопросам. Инициируя проверки в сфере трудового права и вынося решения об увольнении наших руководителей, ТКТО пытается миновать уголовный суд! Они искусственно создают факты „ненадежности“ Осинцева и Чурсина, повышая вероятность обвинительного приговора», — сказано в описании к петиции на платформе change.org.
В приемной ТКТО корреспондента агентства не смогли соединить с гендиректором организации Вероникой Кирюшиной, сославшись на ее занятость, а в отделе по связям с общественностью оперативно комментировать ситуацию не стали. URA.RU направило в адрес ТКТО письменный запрос.
В описании к петиции артисты требуют уволить гендиректора ТКТО Веронику Кирюшину и ее заместителей Наталью Краузе и Олега Машукова — основанием для этого авторы петиции называют «двойные игры», «токсичность», «отсутствие прозрачности» и «злоупотребление властью». Члены труппы ТБДТ уже обратились за помощью к главе СКР Александру Бастрыкину, министру культуры РФ Ольге Любимовой, председателю союза театральных деятелей РФ Владимиру Машкову, а также к Алене Водонаевой и Ксении Собчак.
Сергей Осинцев и Александр Чурсин находятся под следствием с лета 2024 года, они обвиняются в хищении 30,2 миллиона рублей. Фигуранты просят перенести суд над ними в Екатеринбург. Ранее URA.RU сообщало, что руководство ТКТО и областного департамента культуры выслушало претензии артистов на личной встрече.
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