В Екатеринбурге заканчивается вакцина от страшной болезни

В аптеках Екатеринбурга возник дефицит вакцин от клещевого энцефалита
© Служба новостей «URA.RU»
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Препарата нет в некоторых аптеках еще с апреля
Препарата нет в некоторых аптеках еще с апреля Фото:

В аптеках «Вита» в Екатеринбурге вакцина от клещевого энцефалита осталась только в одном филиале, а в «Планете здоровья» она и вовсе закончилась. О том, где можно купить ее и где поставить прививку, — в материале URA.RU.

Вакцинация проходит препаратами «ЭнцеВир» и «Клещ-э-вак». В сети «Вита» (более 100 филиалов) вторая вакцина осталась только на Гагарина, 1. В «Живике» вакцины есть на улицах Володарская, Санаторная, Сулимова, Билимбаевская, Восточная и Самолетная. При этом в сети нет препарата на Уралмаше, Эльмаше, в Солнечном, Компрессорном, Парковом и центре города. Такие вакцины сейчас есть в наличии и в сети «Фармленд» — на Латвийской, Заводской, Академика Шварца, Военной, Луначарского.

Когда нужно ставить прививку

Ревакцинироваться нужно каждые три года. Врачи рекомендуют вакцинироваться осенью-весной (планово), однако сейчас можно сделать это экстренно — поставить две прививки с интервалом в две недели. Третью нужно будет сделать через год — сроки можно посмотреть в прививочном сертификате.

Где можно вакцинироваться и цена

Стоимость вакцины в аптеках составляет около 500-600 рублей. После ее покупки инъекция должна произойти строго в течение часа, а транспортировать препарат можно в пакете с хладогенератором. Сделать прививку можно в большинстве поликлиник, нужно только записаться в соответствующий кабинет (например, через «Госуслуги»). Вакцинироваться можно и в частных клиниках, такая процедура обойдется в 1000-1500 рублей. На бесплатную прививку могут рассчитывать люди от 60 лет и дети в возрасте до 15 месяцев. Однако ревакцинироваться нужно уже за свои средства. 

С начала текущего сезона в области зарегистрировано около 11 тысяч обращений по поводу укусов клещей. По данным на 20 мая, в больницы были госпитализированы 23 человека с подозрением на клещевой энцефалит, а также 51 человек с клиническими признаками клещевого боррелиоза. Самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита врачи называют вакцинацию, хотя дефицит препаратов в аптеках был еще в апреле.

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В аптеках «Вита» в Екатеринбурге вакцина от клещевого энцефалита осталась только в одном филиале, а в «Планете здоровья» она и вовсе закончилась. О том, где можно купить ее и где поставить прививку, — в материале URA.RU. Вакцинация проходит препаратами «ЭнцеВир» и «Клещ-э-вак». В сети «Вита» (более 100 филиалов) вторая вакцина осталась только на Гагарина, 1. В «Живике» вакцины есть на улицах Володарская, Санаторная, Сулимова, Билимбаевская, Восточная и Самолетная. При этом в сети нет препарата на Уралмаше, Эльмаше, в Солнечном, Компрессорном, Парковом и центре города. Такие вакцины сейчас есть в наличии и в сети «Фармленд» — на Латвийской, Заводской, Академика Шварца, Военной, Луначарского. Когда нужно ставить прививку Ревакцинироваться нужно каждые три года. Врачи рекомендуют вакцинироваться осенью-весной (планово), однако сейчас можно сделать это экстренно — поставить две прививки с интервалом в две недели. Третью нужно будет сделать через год — сроки можно посмотреть в прививочном сертификате. Где можно вакцинироваться и цена Стоимость вакцины в аптеках составляет около 500-600 рублей. После ее покупки инъекция должна произойти строго в течение часа, а транспортировать препарат можно в пакете с хладогенератором. Сделать прививку можно в большинстве поликлиник, нужно только записаться в соответствующий кабинет (например, через «Госуслуги»). Вакцинироваться можно и в частных клиниках, такая процедура обойдется в 1000-1500 рублей. На бесплатную прививку могут рассчитывать люди от 60 лет и дети в возрасте до 15 месяцев. Однако ревакцинироваться нужно уже за свои средства.  С начала текущего сезона в области зарегистрировано около 11 тысяч обращений по поводу укусов клещей. По данным на 20 мая, в больницы были госпитализированы 23 человека с подозрением на клещевой энцефалит, а также 51 человек с клиническими признаками клещевого боррелиоза. Самым эффективным способом защиты от клещевого энцефалита врачи называют вакцинацию, хотя дефицит препаратов в аптеках был еще в апреле.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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