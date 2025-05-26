Ушедший в отставку декан журфака УрФУ заявил о спланированной атаке

26 мая 2025 в 15:57 Размер текста - 17 +

Иван Некрасов руководил факультетом два с половиной года Фото: Илья Московец © URA.RU Покинувший пост декана журфака УрФУ Иван Некрасов заявил, что это событие не связано со скандалом вокруг БДСМ-вечеринки, разгоревшимся в начале 2024 года. Сам скандал был инспирирован его недругами, заявил Некрасов в интервью URA.RU. «Сейчас уже есть абсолютная уверенность, что освещение моего присутствия на вечеринке было заказом. Я пришел на открытое, незапрещенное мероприятие в центре города, рядом с ЖК „Тихвин“. Одетый, обутый, никак не пиаря свое присутствие и прилично сидя за барной стойкой с любимой девушкой. Через несколько минут пришли силовики и позвали меня на опрос: кто я, кто меня пригласил. Через месяц вышел телесюжет, где говорилось, что я был на „голой вечеринке“ в Доме офицеров. Создатели сюжета скрестили два мероприятия: на котором был я и на котором меня не было и быть не могло», — отметил Некрасов. Не называя имен, он обозначил, что ему отомстили за прошлое. «За десять лет работы в URA.RU, шесть лет — главным редактором, нажить недоброжелателей нетрудно», — объяснил Некрасов. И поблагодарил руководство вуза за понимание и поддержку. Статья по теме Экс-декан Некрасов: «Пора разрушить миф о журфаке УрФУ» Как сообщило URA.RU 26 мая, Некрасова на посту декана сменил его легендарный предшественник Борис Лозовский — пока в статусе исполняющего обязанности. Некрасов руководил факультетом с ноября 2022-го. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедура сорвалась — по неизвестным причинам. Тогда в политических telegram-каналах обсуждалась версия, что это как раз связано с сорванным силовиками мероприятием с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в феврале 2024-го. Некрасова тогда, пренебрегая правом на личную жизнь, показали по федеральному ТВ как одного из участников вечеринки. Этот сюжет, как утверждали анонимные телеграмеры, якобы видел министр образования и науки РФ Валерий Фальков и звонил тогдашнему губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Покинувший пост декана журфака УрФУ Иван Некрасов заявил, что это событие не связано со скандалом вокруг БДСМ-вечеринки, разгоревшимся в начале 2024 года. Сам скандал был инспирирован его недругами, заявил Некрасов в интервью URA.RU. «Сейчас уже есть абсолютная уверенность, что освещение моего присутствия на вечеринке было заказом. Я пришел на открытое, незапрещенное мероприятие в центре города, рядом с ЖК „Тихвин“. Одетый, обутый, никак не пиаря свое присутствие и прилично сидя за барной стойкой с любимой девушкой. Через несколько минут пришли силовики и позвали меня на опрос: кто я, кто меня пригласил. Через месяц вышел телесюжет, где говорилось, что я был на „голой вечеринке“ в Доме офицеров. Создатели сюжета скрестили два мероприятия: на котором был я и на котором меня не было и быть не могло», — отметил Некрасов. Не называя имен, он обозначил, что ему отомстили за прошлое. «За десять лет работы в URA.RU, шесть лет — главным редактором, нажить недоброжелателей нетрудно», — объяснил Некрасов. И поблагодарил руководство вуза за понимание и поддержку. Как сообщило URA.RU 26 мая, Некрасова на посту декана сменил его легендарный предшественник Борис Лозовский — пока в статусе исполняющего обязанности. Некрасов руководил факультетом с ноября 2022-го. В ноябре 2024-го на журфаке должны были пройти очередные выборы, где Некрасов был единственным кандидатом. Но в последний момент процедура сорвалась — по неизвестным причинам. Тогда в политических telegram-каналах обсуждалась версия, что это как раз связано с сорванным силовиками мероприятием с элементами БДСМ в клубе «Фабрика» в феврале 2024-го. Некрасова тогда, пренебрегая правом на личную жизнь, показали по федеральному ТВ как одного из участников вечеринки. Этот сюжет, как утверждали анонимные телеграмеры, якобы видел министр образования и науки РФ Валерий Фальков и звонил тогдашнему губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой разобраться.