25 мая 2025

В ЯНАО за неделю более 1,3 тысячи детей заразились ОРВИ

© Служба новостей «URA.RU»
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В основном ОРВИ болеют дети
В основном ОРВИ болеют дети Фото:

В Ямало-Ненецком автономном округе за 21 неделю 2025 года зарегистрировано 2 400 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), из которых 1 368 приходится на детей до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЯНАО.

По данным ведомства, за указанный период госпитализированы 75 человек с диагнозом ОРВИ, в том числе 62 ребенка. «В структуре заболеваемости по-прежнему преобладает детское население, что связано с высокой восприимчивостью детей к вирусным инфекциям», — пояснили в управлении Роспотребнадзора.

В то же время в округе продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 26 мая 2025 года прививку получили 319 159 жителей региона, в том числе 219 746 взрослых, среди которых 1 258 беременных женщин, и 99 413 детей. 

Ранее в Москве губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Роспотребнадзора Анна Попова обсуждали итоги прививочной кампании и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Тогда отмечалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог, а высокий охват вакцинацией способствует снижению рисков распространения сезонных инфекций.

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В Ямало-Ненецком автономном округе за 21 неделю 2025 года зарегистрировано 2 400 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), из которых 1 368 приходится на детей до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЯНАО. По данным ведомства, за указанный период госпитализированы 75 человек с диагнозом ОРВИ, в том числе 62 ребенка. «В структуре заболеваемости по-прежнему преобладает детское население, что связано с высокой восприимчивостью детей к вирусным инфекциям», — пояснили в управлении Роспотребнадзора. В то же время в округе продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 26 мая 2025 года прививку получили 319 159 жителей региона, в том числе 219 746 взрослых, среди которых 1 258 беременных женщин, и 99 413 детей.  Ранее в Москве губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Роспотребнадзора Анна Попова обсуждали итоги прививочной кампании и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Тогда отмечалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог, а высокий охват вакцинацией способствует снижению рисков распространения сезонных инфекций.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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