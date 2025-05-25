В ЯНАО за неделю более 1,3 тысячи детей заразились ОРВИ

В Ямало-Ненецком автономном округе за 21 неделю 2025 года зарегистрировано 2 400 случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), из которых 1 368 приходится на детей до 18 лет. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по ЯНАО.
По данным ведомства, за указанный период госпитализированы 75 человек с диагнозом ОРВИ, в том числе 62 ребенка. «В структуре заболеваемости по-прежнему преобладает детское население, что связано с высокой восприимчивостью детей к вирусным инфекциям», — пояснили в управлении Роспотребнадзора.
В то же время в округе продолжается вакцинация против гриппа. По состоянию на 26 мая 2025 года прививку получили 319 159 жителей региона, в том числе 219 746 взрослых, среди которых 1 258 беременных женщин, и 99 413 детей.
Ранее в Москве губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава Роспотребнадзора Анна Попова обсуждали итоги прививочной кампании и эпидемиологическую ситуацию в регионе. Тогда отмечалось, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышает эпидемический порог, а высокий охват вакцинацией способствует снижению рисков распространения сезонных инфекций.
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