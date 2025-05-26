За десять лет Тюменский областной суд пять раз выносил пожизненные приговоры

В период с 2015 по 2025 гг. Тюменский областной суд пять раз выносил приговоры, связанные с пожизненным лишением свободы. Об этом URA.RU сообщили в объединенной пресс-службе тюменских судов. Там уточнили, что все осужденные к высшей мере наказания привлекались к уголовной ответственности по ст. 105 УК РФ — убийство.
«Список осужденных к пожизненному лишению свободы за последние десять лет: Зилев Александр Анатольевич — п. „а“ ч. 2 ст. 105 УК РФ; Максимов Дмитрий Владимирович — п. п. „а, ж, з, к “ ч. 2 ст. 105 УК РФ; Савин Виктор Сергеевич — п. п. „а, в, г, ж, з, к “ ч. 2 ст. 105 УК РФ; Тишковский Валерий Дмитриевич — п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ. А также Гасанов Руслан Абдуллаевич — п. „а“ ч.2 ст. 105 УК РФ», — пояснили URA.RU в пресс-службе тюменских судов.
Последний такой приговор был вынесен Тюменским областным судом в декабре 2023 года. Пожизненный срок лишения свободы получил Руслан Гасанов, который зарезал свою бывшую тещу и нового сожителя экс-супруги. Последняя во время инцидента чудом выжила: в последний момент ей удалось выбежать из квартиры, где Гасанов устроил кровавую поножовщину.
В списке приговоренных к пожизненному лишению свободы отсутствует имя тюменца Виталия Бережного, который в 2021 году изнасиловал и убил восьмилетнюю Настю Муравьеву. Он также получил высшую меру наказания, однако это решение вынес Московский городской суд. Изначально уголовное дело рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого материалы были переданы в Мосгорсуд.
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