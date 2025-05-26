Патрушев предупредил о растущей угрозе НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Особое внимание Патрушев уделил ситуации в Балтийском регионе
Особое внимание Патрушев уделил ситуации в Балтийском регионе Фото:

Угрозы со стороны НАТО стремительно выросли. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам развития и безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области.

«Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО», — заявил Патрушев, передает РИА Новости. Он отметил, что действия НАТО привели к демонтажу архитектуры международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. По его словам, разрушены ключевые договоры по контролю над вооружениями, что, по мнению российских властей, негативно сказывается на стабильности в Европе и мире.

Особое внимание Патрушев уделил ситуации в Балтийском регионе. Он подчеркнул, что НАТО наращивает военно-морское присутствие, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в этом стратегически важном районе. В качестве примера Патрушев привел масштабные учения НАТО «Стойкий защитник-2024», которые прошли весной прошлого года. В маневрах приняли участие около 90 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей. Особое внимание во время учений было уделено военно-морской составляющей, что, по мнению российских экспертов, свидетельствует о повышенном интересе альянса к Балтике.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Угрозы со стороны НАТО стремительно выросли. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам развития и безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области. «Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО», — заявил Патрушев, передает РИА Новости. Он отметил, что действия НАТО привели к демонтажу архитектуры международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. По его словам, разрушены ключевые договоры по контролю над вооружениями, что, по мнению российских властей, негативно сказывается на стабильности в Европе и мире. Особое внимание Патрушев уделил ситуации в Балтийском регионе. Он подчеркнул, что НАТО наращивает военно-морское присутствие, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в этом стратегически важном районе. В качестве примера Патрушев привел масштабные учения НАТО «Стойкий защитник-2024», которые прошли весной прошлого года. В маневрах приняли участие около 90 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей. Особое внимание во время учений было уделено военно-морской составляющей, что, по мнению российских экспертов, свидетельствует о повышенном интересе альянса к Балтике.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...