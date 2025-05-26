Патрушев предупредил о растущей угрозе НАТО

Угрозы со стороны НАТО стремительно выросли. Об этом сообщил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев на совещании по вопросам развития и безопасности инфраструктуры порта Усть-Луга в Ленинградской области.
«Сегодня стремительно нарастают угрозы, исходящие со стороны НАТО», — заявил Патрушев, передает РИА Новости. Он отметил, что действия НАТО привели к демонтажу архитектуры международной безопасности, сложившейся после Второй мировой войны. По его словам, разрушены ключевые договоры по контролю над вооружениями, что, по мнению российских властей, негативно сказывается на стабильности в Европе и мире.
Особое внимание Патрушев уделил ситуации в Балтийском регионе. Он подчеркнул, что НАТО наращивает военно-морское присутствие, а также усиливает боевой и разведывательный потенциал в этом стратегически важном районе. В качестве примера Патрушев привел масштабные учения НАТО «Стойкий защитник-2024», которые прошли весной прошлого года. В маневрах приняли участие около 90 тысяч военнослужащих и более 50 кораблей. Особое внимание во время учений было уделено военно-морской составляющей, что, по мнению российских экспертов, свидетельствует о повышенном интересе альянса к Балтике.
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