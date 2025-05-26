Путин резко высказался о возвращении McDonalds в России

Путин: Россия не будет стелить дорожку иностранным компаниям, которые ушли
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Владимир Путин подчеркнул, что надо учитывать интересы отечественного бизнеса при возможном возвращении западных брендов
Владимир Путин подчеркнул, что надо учитывать интересы отечественного бизнеса при возможном возвращении западных брендов Фото:

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам резко высказался о возможном возвращении в страну иностранных компаний, в частности McDonald»s. Он подчеркнул, что в случае возвращения западных брендов будет учитываться интересы отечественных предпринимателей.

«Все сделаем, чтобы вас поддержать. А когда ваши недобросовестные партнеры уходили, они поставили трудовые коллективы в тяжелое положение. <...> Они поставили всех в трудное положение, а когда захотят вернуться, им дорожку ковровую стелить? Я поручил подготовить программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом интересов российского бизнеса», — заявил Владимир Путин в беседе с представителями ресторана «Вкусно и точка» на совещании. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24». 

Представители «Вкусно и точка» также пригласили Путина лично посетить один из ресторанов. Президент страны пообещал подумать над этим предложением. 

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Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам резко высказался о возможном возвращении в страну иностранных компаний, в частности McDonald»s. Он подчеркнул, что в случае возвращения западных брендов будет учитываться интересы отечественных предпринимателей. «Все сделаем, чтобы вас поддержать. А когда ваши недобросовестные партнеры уходили, они поставили трудовые коллективы в тяжелое положение. <...> Они поставили всех в трудное положение, а когда захотят вернуться, им дорожку ковровую стелить? Я поручил подготовить программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом интересов российского бизнеса», — заявил Владимир Путин в беседе с представителями ресторана «Вкусно и точка» на совещании. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».  Представители «Вкусно и точка» также пригласили Путина лично посетить один из ресторанов. Президент страны пообещал подумать над этим предложением. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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