Путин резко высказался о возвращении McDonalds в России

Президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам резко высказался о возможном возвращении в страну иностранных компаний, в частности McDonald»s. Он подчеркнул, что в случае возвращения западных брендов будет учитываться интересы отечественных предпринимателей.
«Все сделаем, чтобы вас поддержать. А когда ваши недобросовестные партнеры уходили, они поставили трудовые коллективы в тяжелое положение. <...> Они поставили всех в трудное положение, а когда захотят вернуться, им дорожку ковровую стелить? Я поручил подготовить программу возможного возвращения тех, кто хочет вернуться. Но с учетом интересов российского бизнеса», — заявил Владимир Путин в беседе с представителями ресторана «Вкусно и точка» на совещании. Трансляцию проводит телеканал «Россия 24».
Представители «Вкусно и точка» также пригласили Путина лично посетить один из ресторанов. Президент страны пообещал подумать над этим предложением.
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