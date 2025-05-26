Путин пообещал «Вкусно и точка» свои юридические услуги в вопросе возвращения McDonalds

Президент России Владимир Путин во время общения с представителями «Вкусно и точка» пообещал лично полистать документы и задействовать свои профессиональные навыки юриста, чтобы помочь сохранить отечественный бренд в случае потенциального возвращения McDonald's в Россию. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.
«Все инструменты в наших руках. Мы, повторяю, их [McDonald's] не выгоняли, они ушли, ну и ладно, у них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое, если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу как что надо сделать, есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем. Даже не сомневайтесь», — пообещал Путин. Трансляцию мероприятия проводит телеканал «Россия 24».
В ходе совещания Владимир Путин выразил жесткую позицию в отношении вероятного возвращения на российский рынок зарубежных компаний, включая McDonald»s. Глава государства отметил, что при принятии решений о возобновлении деятельности западных брендов приоритет будет отдаваться защите интересов российских бизнесменов.
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