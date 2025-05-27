Екатеринбуржец, несколько лет насиловавший дочь, получил приговор

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Мера пресечения Сергею Ряшину. Екатеринбург , арест, решетка, суд, мера пресечения, полицейский, конвой, судебное заседание
Мужчину признали виновным в сексуальном насилии Фото:

Кировский районный суд приговор к колонии Станислава Е., обвиненного в сексуальном насилии над дочерью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Его приговорили к 18 годам в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказали в суде.

По версии следствия, Станислав насиловал дочь с 2019 года. В начале 2024-го силовики объявили его в розыск. Спустя пару недель мужчину задержали. Сначала он сознался в преступлениях, а потом резко отказался от показаний. Ему вменили десять преступных эпизодов.

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Кировский районный суд приговор к колонии Станислава Е., обвиненного в сексуальном насилии над дочерью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции. «Его приговорили к 18 годам в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу», — сказали в суде. По версии следствия, Станислав насиловал дочь с 2019 года. В начале 2024-го силовики объявили его в розыск. Спустя пару недель мужчину задержали. Сначала он сознался в преступлениях, а потом резко отказался от показаний. Ему вменили десять преступных эпизодов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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