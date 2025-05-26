Мэр Екатеринбурга убедил губернатора не забирать у него пиарщицу

На пост главы ДИПа рассматривали сотрудницу мэрии Екатеринбурга Мезинцеву

26 мая 2025 в 23:54 Размер текста - 17 +

Екатерина Мезинцева работает в администрации с 2022-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На недавно освободившийся пост главы свердловского департамента информполитики претендовала начальница ДИП мэрии Екатеринбурга Екатерина Мезинцева, но глава города Алексей Орлов убедил врио губернатора Дениса Паслера не забирать ее. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «В администрации Орлову объяснили, что [переход Мезинцевой в „область“] это не лучшая идея: она закрывает большой объем задач, оголять этот фронт опасно, особенно перед [губернаторскими] выборами. То же самое Орлов потом озвучил Паслеру, и Мезинцеву из шорт-листа убрали», — уточнил собеседник агентства. Новость по теме Среди кандидатов в пиарщики губернатора Паслера есть чекист и чиновник из ХМАО По его словам, все это было до того, как подчиненная Паслера по Оренбургу Инна Аверкова согласилась переехать на Урал. В качестве начальницы областного ДИПа ее официально представят в ближайшее время. В пиар-блоке администрации Екатеринбурга Мезинцева трудится с 2022 года. Ранее она отвечала за пиар «Облкоммунэнерго» и работала в «Комсомольской правде». От комментариев по поводу своего не состоявшегося «трансфера» Мезинцева воздержалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На недавно освободившийся пост главы свердловского департамента информполитики претендовала начальница ДИП мэрии Екатеринбурга Екатерина Мезинцева, но глава города Алексей Орлов убедил врио губернатора Дениса Паслера не забирать ее. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «В администрации Орлову объяснили, что [переход Мезинцевой в „область“] это не лучшая идея: она закрывает большой объем задач, оголять этот фронт опасно, особенно перед [губернаторскими] выборами. То же самое Орлов потом озвучил Паслеру, и Мезинцеву из шорт-листа убрали», — уточнил собеседник агентства. По его словам, все это было до того, как подчиненная Паслера по Оренбургу Инна Аверкова согласилась переехать на Урал. В качестве начальницы областного ДИПа ее официально представят в ближайшее время. В пиар-блоке администрации Екатеринбурга Мезинцева трудится с 2022 года. Ранее она отвечала за пиар «Облкоммунэнерго» и работала в «Комсомольской правде». От комментариев по поводу своего не состоявшегося «трансфера» Мезинцева воздержалась.