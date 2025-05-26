26 мая 2025

Мэр Екатеринбурга убедил губернатора не забирать у него пиарщицу

На пост главы ДИПа рассматривали сотрудницу мэрии Екатеринбурга Мезинцеву
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание коллегии с Алексеем Орловым в городской администрации. Екатеринбург, мезинцева екатерина
Екатерина Мезинцева работает в администрации с 2022-го Фото:

На недавно освободившийся пост главы свердловского департамента информполитики претендовала начальница ДИП мэрии Екатеринбурга Екатерина Мезинцева, но глава города Алексей Орлов убедил врио губернатора Дениса Паслера не забирать ее. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству.

«В администрации Орлову объяснили, что [переход Мезинцевой в „область“] это не лучшая идея: она закрывает большой объем задач, оголять этот фронт опасно, особенно перед [губернаторскими] выборами. То же самое Орлов потом озвучил Паслеру, и Мезинцеву из шорт-листа убрали», — уточнил собеседник агентства.

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По его словам, все это было до того, как подчиненная Паслера по Оренбургу Инна Аверкова согласилась переехать на Урал. В качестве начальницы областного ДИПа ее официально представят в ближайшее время.

В пиар-блоке администрации Екатеринбурга Мезинцева трудится с 2022 года. Ранее она отвечала за пиар «Облкоммунэнерго» и работала в «Комсомольской правде». От комментариев по поводу своего не состоявшегося «трансфера» Мезинцева воздержалась.

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На недавно освободившийся пост главы свердловского департамента информполитики претендовала начальница ДИП мэрии Екатеринбурга Екатерина Мезинцева, но глава города Алексей Орлов убедил врио губернатора Дениса Паслера не забирать ее. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к региональному правительству. «В администрации Орлову объяснили, что [переход Мезинцевой в „область“] это не лучшая идея: она закрывает большой объем задач, оголять этот фронт опасно, особенно перед [губернаторскими] выборами. То же самое Орлов потом озвучил Паслеру, и Мезинцеву из шорт-листа убрали», — уточнил собеседник агентства. По его словам, все это было до того, как подчиненная Паслера по Оренбургу Инна Аверкова согласилась переехать на Урал. В качестве начальницы областного ДИПа ее официально представят в ближайшее время. В пиар-блоке администрации Екатеринбурга Мезинцева трудится с 2022 года. Ранее она отвечала за пиар «Облкоммунэнерго» и работала в «Комсомольской правде». От комментариев по поводу своего не состоявшегося «трансфера» Мезинцева воздержалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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