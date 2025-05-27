Вскрылось, в каком состоянии находится мальчик, ранее потерявшийся в лесу Прикамья

Пропавшего ребенка в лесу под Кизелом нашли в обезвоженном состоянии
© Служба новостей «URA.RU»
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Поиски увенчались успехом
Поиски увенчались успехом Фото:

Состояние шестилетнего ребенка, которого искали в Кизеле (Пермский край) — удовлетворительное, но он сильно обезвожен. Об этом URA.RU рассказал источник в волонтерском сообществе.

«Состояние найденного мальчика можно назвать удовлетворительным. При этом он сильно обезвожен. Сейчас его везут к врачам», — рассказал собеседник информационного агентства.

По словам главы округа Андрея Родыгина, ребенок все это время был в лесу. Его нашли в стороне шахты имени Ленина. На местоположение мальчика поисковую группу навели следы детских тапочек, об это URA.RU уже писал. Активные поиски продолжались почти трое суток.

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Состояние шестилетнего ребенка, которого искали в Кизеле (Пермский край) — удовлетворительное, но он сильно обезвожен. Об этом URA.RU рассказал источник в волонтерском сообществе. «Состояние найденного мальчика можно назвать удовлетворительным. При этом он сильно обезвожен. Сейчас его везут к врачам», — рассказал собеседник информационного агентства. По словам главы округа Андрея Родыгина, ребенок все это время был в лесу. Его нашли в стороне шахты имени Ленина. На местоположение мальчика поисковую группу навели следы детских тапочек, об это URA.RU уже писал. Активные поиски продолжались почти трое суток.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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