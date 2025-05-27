Вскрылось, в каком состоянии находится мальчик, ранее потерявшийся в лесу Прикамья

Состояние шестилетнего ребенка, которого искали в Кизеле (Пермский край) — удовлетворительное, но он сильно обезвожен. Об этом URA.RU рассказал источник в волонтерском сообществе.
«Состояние найденного мальчика можно назвать удовлетворительным. При этом он сильно обезвожен. Сейчас его везут к врачам», — рассказал собеседник информационного агентства.
По словам главы округа Андрея Родыгина, ребенок все это время был в лесу. Его нашли в стороне шахты имени Ленина. На местоположение мальчика поисковую группу навели следы детских тапочек, об это URA.RU уже писал. Активные поиски продолжались почти трое суток.
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