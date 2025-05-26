В Тюмени закрылся бар «Секреты». Об этом стало журналистам URA.RU. На его месте скоро откроется новое заведение.
«С фасада здания сняли вывеску. И само заведение уже давно не работало», — сообщает корреспондент агентства.
В приложении 2ГИС указано, что компания удалена из справочника. В соцсетях бара последний пост был почти полгода назад.
Ранее агентство писало о том, что в апреле 2025 года основателя бара «Секреты» отправили в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Мужчине также принадлежат кофейня «Завтрак, пожалуйста» и ресторан быстрого питания «Шаурму, пожалуйста».
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