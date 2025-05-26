26 мая 2025

В Тюмени закрылся бар «Секреты». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бар «Секреты» проработал в Тюмени четыре года
Бар «Секреты» проработал в Тюмени четыре года Фото:

В Тюмени закрылся бар «Секреты». Об этом стало журналистам URA.RU. На его месте скоро откроется новое заведение.

«С фасада здания сняли вывеску. И само заведение уже давно не работало», — сообщает корреспондент агентства.

В приложении 2ГИС указано, что компания удалена из справочника. В соцсетях бара последний пост был почти полгода назад.

Ранее агентство писало о том, что в апреле 2025 года основателя бара «Секреты» отправили в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Мужчине также принадлежат кофейня «Завтрак, пожалуйста» и ресторан быстрого питания «Шаурму, пожалуйста».

Бар «Секреты» закрылся в Тюмени
Бар «Секреты» закрылся в Тюмени
Фото:

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В Тюмени закрылся бар «Секреты». Об этом стало журналистам URA.RU. На его месте скоро откроется новое заведение. «С фасада здания сняли вывеску. И само заведение уже давно не работало», — сообщает корреспондент агентства. В приложении 2ГИС указано, что компания удалена из справочника. В соцсетях бара последний пост был почти полгода назад. Ранее агентство писало о том, что в апреле 2025 года основателя бара «Секреты» отправили в СИЗО. Его обвиняют в хулиганстве и причинении легкого вреда здоровью. Мужчине также принадлежат кофейня «Завтрак, пожалуйста» и ресторан быстрого питания «Шаурму, пожалуйста».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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