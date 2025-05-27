Пахом Теплый и День пограничника: что отмечают и что нельзя делать 28 мая

28 мая в России и во всем мире отмечается сразу несколько государственных, церковных, и народных праздников. В этот день чтят святых, вспоминают воинов-пограничников, а в народном календаре наступает особый период, связанный с теплом и приходом лета. URA.RU рассказывает подробно обо всех событиях и традициях этого дня.
Праздники в России 28 мая
День пограничника
В России 28 мая отмечают День пограничника — профессиональный праздник военнослужащих и сотрудников пограничных войск. Этот день посвящен тем, кто охраняет границы страны, обеспечивая безопасность и суверенитет России. Праздник официально учредили в 1994 году, но чествовать пограничников начали еще в советское время — с 1918 года. Тогда появились первые пограничные подразделения Красной армии.
Современные данные
- В России служат сотни тысяч пограничников, в том числе военных, сотрудников ФСБ и гражданских специалистов.
- Пограничники несут службу на суше, воде и в воздушном пространстве, контролируя более 60 тысяч километров государственной границы.
- В День пограничника проводят торжественные мероприятия, парады, встречи ветеранов и награждения.
Традиции и символика
- Знаменитые «зеленые фуражки» и «краповый берет» — отличительные знаки пограничников.
- В этот день принято поздравлять служащих и ветеранов, вспоминать историю и подвиги защитников границы.
Праздники в мире 28 мая
Международный день защиты женского здоровья
Этот день направлен на повышение внимания к проблемам женского здоровья, репродуктивной медицины и профилактике заболеваний. Особенно акцент делают на доступности качественной медицинской помощи и информированности женщин по вопросам гинекологии и онкологии.
Акции и конференции проходят в США, Европе, Австралии и развивающихся странах. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает важность регулярных обследований и здорового образа жизни.
День независимости Азербайджана
28 мая в Азербайджане отмечают годовщину провозглашения Демократической Республики Азербайджан в 1918 году — первой советской республики в мусульманском мире. Этот день символизирует национальную гордость и независимость. В стране проходят парады, культурные мероприятия и официальные церемонии.
День Первой Республики в Армении
Праздник памяти об образовании Армянской Демократической Республики в 1918 году. Этот исторический момент стал важной вехой в армянской государственности. 28 мая проводят официальные мероприятия, концерты и исторические выставки.
День брюнеток
Легкомысленный, но популярный праздник — день брюнеток, который отмечают во многих странах. Посвящен людям с темными волосами, подчеркивает их красоту и уникальность. Часто сопровождается шуточными конкурсами и фотосессиями.
Православные праздники 28 мая
Отдание праздника Пасхи
Это последний день великого праздника Воскресения Христова. Пасхальный период длится 40 дней, потому что после воскресения Иисус Христос явился ученикам в течение этого времени, прежде чем вознесся на небеса. Отдание Пасхи — это переход к обычной церковной жизни, но с сохранением пасхальной радости.
«Отдание» — это церковный термин, означающий завершение праздника и сохранение его духовного смысла. В течение пасхального периода верующие продолжают петь пасхальные песнопения, соблюдать праздничный настрой и воздерживаться от поста.
Предпразднство Вознесения Господня
28 мая начинается предпразднство Вознесения Господня — подготовительный период перед главным праздником Вознесения, который отмечается на 40-й день после Пасхи (в 2025 году это 29 мая). Кстати, праздник Вознесения установили еще в IV веке. Его всегда отмечают в четверг, на 40-й день после Пасхи. В этот день церковь призывает верующих к молитве и покаянию.
Вознесение Господне символизирует вознесение Иисуса Христа на небеса после 40 дней сошествия к ученикам. Это момент победы над смертью и возвращения к Отцу Небесному. В церквях начинаются специальные богослужения, где верующие готовятся духовно к празднику. Также начинается духовное размышление о значении Вознесения — о соединении человека с Богом и о надежде на спасение.
День благоверного царевича Димитрия, Угличского и Московского
Этот день посвящен памяти царевича Димитрия Ивановича — сына Ивана Грозного. Его трагическая смерть в 1591 году стала одним из самых загадочных событий русской истории. Димитрий был младшим сыном Ивана IV (Грозного). После смерти отца на трон претендовали разные силы, а сам Димитрий умер при загадочных обстоятельствах в Угличе. Официально считается, что он погиб в результате несчастного случая.
В церкви Димитрий почитается как мученик, поскольку считается, что он погиб не случайно, а из-за политических интриг и борьбы за власть. Его память чтят в Угличе и Москве, где проходят поминальные службы. Кстати, дело о смерти царевича стало одной из причин Смутного времени — периода хаоса и гражданских войн в России.
Народный праздник — Пахом Теплый (Пахом Бокогрей)
28 мая в народном календаре отмечают Пахом Теплый, который в народе называют также Пахом Бокогрей. Этот праздник связан с окончанием холодных северных ветров — сиверов — и началом по-настоящему теплого времени года. В этот день на Руси чувствовали, что весна вступила в свою завершающую стадию, и можно активно готовиться к посевам и огородным работам. Традиционно этот день считался «теплым», и народ верил, что с него приходит настоящая весна и лето.
Традиции и обычаи
- В этот день крестьяне старались не работать с землей слишком усердно, чтобы не навредить будущему урожаю. Однако в это время они уже начинали планировать посевы и посадки.
- Люди внимательно наблюдали за погодой и поведением птиц — особенно за прилетом стрижей и ласточек. Их массовое возвращение считалось знаком стабильного тепла.
- Проводились молитвы и обряды в честь святого Пахомия, чтобы защитить посевы от заморозков и принести хороший урожай.
- Часто устраивались народные гулянья и встречи, чтобы отметить окончание холодов.
Приметы на Пахома Теплого
- Ясный, солнечный день — к хорошему урожаю огурцов и другого летающего овоща.
- Роса утром на траве — к крепкому здоровью и плодородию земли.
- Если после 28 мая все еще дуют холодные северные ветры — урожай может пострадать.
- Птицы поют громко и прилетают большими стаями — к хорошему лету.
- Холодная и пасмурная погода на Пахома предвещает холодное лето.
Что нельзя делать 28 мая
Не стоит начинать новые важные дела — считается, что они не принесут удачи.
- Нежелательно ссориться и конфликтовать — это может привести к разладу и несчастьям.
- Запрещено обрезать волосы и ногти — чтобы не «отрезать» удачу и здоровье.
- Нельзя мусорить и ломать ветки деревьев — так нарушается связь с природой и гармония.
- Работать с землей усердно тоже не советуют — лучше посвятить день отдыху или легким заботам.
Приметы 28 мая
- Если утром ясное небо и много росы — лето будет теплым и урожайным.
- Птицы прилетают большими стаями и громко поют — к хорошему урожаю.
- Холодный и пасмурный день — предупреждение о непогоде и возможных заморозках.
- Если ветер дует с севера — стоит ждать еще холодов.
Именины 28 мая
На 28 мая православная церковь отмечает память следующих святых, в честь которых традиционно празднуют именины:
- Пахомий — имя святого преподобного Пахомия Великого, основателя первых монастырей в Египте. Имя связано с терпением и духовной силой.
- Димитрий — в честь царевича Димитрия Угличского, символа чистоты и мученичества.
- Исидор — святой мученик Исидор Хиосский, олицетворение стойкости веры и мужества.
- Никита — святитель Никита, затворник Печерский, символ молитвенного подвига и самоотречения.
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