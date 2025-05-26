От Сидора Бокогрея до дня Санкт-Петербурга: что празднуют и что нельзя делать 27 мая

27 мая — день, когда мир отмечает и серьезные, и необычные праздники. В России — День библиотек и День рождения Петербурга, а в других странах — гонка за сыром в Англии и даже праздник шпрот. А еще в этот день важный церковный праздник и международный День защиты от солнца. Рассказываем, какие праздники отмечают в мире 27 мая.
Праздники в мире 27 мая
День изобретения шпрот
27 мая в мире отмечают День изобретения шпрот — копченой рыбы в масле, которую впервые начали производить в 1890 году в коптильне на окраине Риги. Шпроты быстро стали популярным продуктом благодаря своему вкусу и удобству хранения. Интересно, что право на изобретение шпрот оспаривают несколько стран — Германия, Дания и Норвегия, но именно Рига считается родным городом для этого блюда. Сегодня шпроты популярны во многих странах Восточной и Северной Европы. В этот день проводят фестивали и дегустации, посвященные этому деликатесу.
Фестиваль «Сырная гонка» в Англии
27 мая в Англии отмечают необычный праздник — Фестиваль «Сырная гонка». Это веселое и зрелищное мероприятие, где участники бегут за катящимся сыром по крутой горе. Традиция берет начало в 19 веке и привлекает тысячи туристов и местных жителей. Победитель гонки получает сыр в подарок, а зрители наслаждаются зрелищем и праздничной атмосферой.
День памяти святой Рипсимэ в Армении
27 мая в Армении чтят память святой мученицы Рипсимэ. Эта девушка в IV веке отказалась от замужества с языческим царем и предпочла смерть, чтобы сохранить веру и честь. Ее история — пример стойкости и верности христианским идеалам. В Армении в этот день проходят богослужения и молебны, а верующие вспоминают подвиг святой, который вдохновляет на духовную силу и смелость.
День защиты от солнца
День защиты от солнца отмечают во многих странах — особенно там, где его много: в Австралии, США, Европе и на Ближнем Востоке. Это не официальный праздник, а день для просвещения — он напоминает, что солнце может быть опасным. Избыточное ультрафиолетовое излучение вызывает ожоги и может привести к раку кожи. Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что надо пользоваться солнцезащитным кремом, носить шляпы и очки, и избегать солнца с 11 до 16 часов дня.
Праздники в России
День города Санкт-Петербурга
27 мая 2025 года Санкт-Петербург празднует свой день рождения — дату основания города Петром I в 1703 году. Город задумывали как крепость и морской порт на берегу Невы, чтобы защитить российские интересы на Балтийском море и создать мощный Балтийский флот. Именно с этой даты начинается история Северной столицы России.
Санкт-Петербург быстро стал «окном в Европу» — местом, где встречались западные и русские традиции. Здесь строились роскошные дворцы, грандиозные соборы и мосты, создавалась уникальная архитектура, которая до сих пор привлекает туристов со всего мира. В XVIII–XIX веках город был столицей Российской империи и центром культуры, политики и науки.
Сегодня в Петербурге живет более пяти миллионов человек — это второй по численности город России. Он известен своими музеями, театрами, университетами и научными центрами. Самый известный музей — Эрмитаж — хранит миллионы произведений искусства и считается одним из крупнейших в мире.
В этот день в городе традиционно проходят парады, концерты, уличные фестивали и ярмарки. Главным событием становится вечерний салют над Невой — одно из самых красивых зрелищ, которое собирает тысячи жителей и гостей города.
Интересный факт: в Санкт-Петербурге около 300 мостов и многие из них разводные, а их подъем — целое шоу для туристов.
Церковные праздники 27 мая
Священномученик Исидор Хиосский
Священномученик Исидор жил в III веке на греческом острове Хиос. Он служил в армии Римской империи, оставаясь верным христианской вере. Когда император издал указ требовать от солдат поклонения языческим богам, Исидор отказался подчиниться. За это он подвергся жестоким мучениям: ему отрезали язык, чтобы он не мог молиться и говорить, но он продолжал прославлять Христа. По преданию, римский военачальник, который наблюдал за казнью, после этого потерял дар речи — это считается чудом. Исидор принял мученическую смерть, оставшись непоколебимым в своей вере.
Икона Божией Матери «Теребенская»
Память иконы Божией Матери «Теребенская» приходится на 27 мая. Этот образ получил свое название по селу Теребень, где икона впервые была обретена и почитается за многочисленные чудеса. Она считается покровительницей и помощницей в трудных жизненных ситуациях, помогает исцеляться от болезней и защищает семьи. Верующие обращаются к иконе с молитвами и часто свидетельствуют о полученной помощи.
Святитель Никита, затворник Печерский
Святитель Никита — монах Киево-Печерской лавры XI–XII веков. Он прославился как затворник, проводивший много времени в молитвах и аскезе, был духовным наставником для многих монахов. Его жизнь и подвиг напоминают о значении молитвы, самоотречения и духовной стойкости в христианской жизни.
Блаженный Исидор Твердислов
Блаженный Исидор Твердислов — православный подвижник XIII века, известный своей глубокой верой и терпением. Он поддерживал верующих в сложные времена и служил примером милосердия и преданности Богу.
Народный праздник 27 мая: Сидор Бокогрей
В народном календаре 27 мая — день Сидора Бокогрея. С этого дня на Руси прекращали дуть холодные северные ветры — сиверы. Говорили, что с Сидора начинает по-настоящему теплеть. В этот день прилетают стрижи и ласточки. Их ранний приход воспринимали как знак, что весна идет всерьез. Но народная мудрость гласит — одной ласточки недостаточно, чтобы считать весну пришедшей. Только когда прилетают стаи птиц, можно ждать теплых дней.
Приметы на Сидора связаны с погодой: если 27 мая стоит ясная и теплая погода, ждут богатый урожай огурцов — одного из важных овощей в русском огороде. Если же день прохладный и дождливый, то и лето может быть холодным и влажным.
Приметы на 27 мая
С датой связано немало примет, в которые верили предки. Вот основные:
- Если утром 27 мая ясное и солнечное небо — лето будет теплым и урожайным. Это один из главных знаков хорошего лета, который передавался из поколения в поколение.
- Роса на траве — к удаче и здоровью. Считалось, что если утром земля покрыта росой, то год будет плодородным, а люди — крепкими и здоровыми.
- Птицы поют громко и долго — к хорошему урожаю. Звуки природы в этот день символизировали благополучие и гармонию.
- Если в лесу или саду появляются пауки — ждите перемен в жизни. Пауки считались вестниками новостей и неожиданных событий.
- Если вечером небо затянуто тучами — к грозе или дождю. Это предупреждение позволяло людям подготовиться к непогоде.
Запреты и традиции 27 мая 2025
А еще у этого дня было немало традиций и запретов. Они помогали сохранить здоровье, благополучие и гармонию в семье.
- Нельзя начинать новые дела и крупные покупки. Считалось, что это может привести к неудачам и разочарованиям.
- Запрещено ссориться и ругаться — это принесет беды и разлад в доме. День призывал к миру и терпению.
- Не стоит работать с землей слишком усердно — можно повредить будущий урожай. Лучше посвятить время отдыху и подготовке к летнему сезону.
- Не рекомендуется стричь волосы и ногти — так можно «отрезать» удачу и здоровье.
- В этот день нельзя мусорить и ломать ветки деревьев — это нарушает гармонию с природой и приносит несчастья.
Известные личности, родившиеся 27 мая
- Пол Беттани — британский актер, известный по ролям в фильмах Marvel и драмах;
- Джейми Оливер — знаменитый шеф-повар и телеведущий, популяризатор здорового питания;
- Лили-Роуз Депп — актриса и модель, дочь Джонни Деппа;
- Александр Башлачев — культовый советский поэт и музыкант;
- Вячеслав Шалевич — актер театра и кино;
- Айседора Дункан — новатор в танце XX века;
- Джузеппе Торнаторе — итальянский режиссер;
- Шайло Джоли-Питт — дочь Анджелины Джоли;
- Мария Шукшина — российская актриса и телеведущая.
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