Владелец «Алатыря» раскрыл судьбу торгового центра в Екатеринбурге

Торговый центр «Алатырь» в Екатеринбурге ожидает реконцепция
© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр планируют развивать и адаптировать под современные условия
Торговый центр планируют развивать и адаптировать под современные условия Фото:

Торговый центр «Алатырь» подвергнется реконцепции. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании «Астерия», которая владеет торговым центром, Аким Воробьев.

«Планы на торговый центр у нас есть, мы занимаемся проработкой реконцепции. Могу точно сказать, что Алатырь будет развиваться, мы его будем адаптировать под современные условия использования, под рыночную среду», — поделился Воробьев. Добавив, что функционировать торговый центр не перестанет, а о точных планах станет известно чуть позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что в торговом центре навсегда закрылся кинотеатр «Синема Парк Алатырь». Там регулярно проводили презентации звездных фильмов. Кроме того, там же недавно закрылся гипермаркет «Магнит».

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Торговый центр « Алатырь» подвергнется реконцепции. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании «Астерия», которая владеет торговым центром, Аким Воробьев. « Планы на торговый центр у нас есть, мы занимаемся проработкой реконцепции. Могу точно сказать, что „ Алатырь“ будет развиваться, мы его будем адаптировать под современные условия использования, под рыночную среду» , — поделился Воробьев. Добавив, что функционировать торговый центр не перестанет, а о точных планах станет известно чуть позже. Ранее URA.RU рассказывало, что в торговом центре навсегда закрылся кинотеатр « Синема Парк Алатырь» . Там регулярно проводили презентации звездных фильмов. Кроме того, там же недавно закрылся гипермаркет « Магнит» .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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