Владелец «Алатыря» раскрыл судьбу торгового центра в Екатеринбурге

Торговый центр «Алатырь» подвергнется реконцепции. Об этом URA.RU рассказал генеральный директор компании «Астерия», которая владеет торговым центром, Аким Воробьев.
«Планы на торговый центр у нас есть, мы занимаемся проработкой реконцепции. Могу точно сказать, что „Алатырь“ будет развиваться, мы его будем адаптировать под современные условия использования, под рыночную среду», — поделился Воробьев. Добавив, что функционировать торговый центр не перестанет, а о точных планах станет известно чуть позже.
Ранее URA.RU рассказывало, что в торговом центре навсегда закрылся кинотеатр «Синема Парк Алатырь». Там регулярно проводили презентации звездных фильмов. Кроме того, там же недавно закрылся гипермаркет «Магнит».
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