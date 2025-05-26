В Кургане команда экс-губернатора Олега Богомолова приехала на похороны своего соратника — Сергея Жданова, который около трех лет проработал в должности первого заместителя руководителя региона. О том, кто из VIP провожал в последний путь бывшего политика-агрария — в материале корреспондента URA.RU из траурного зала.
«В Курган проститься с Сергеем Ждановым приехал бывший губернатор Олег Богомолов. Вместе с ним на прощании пришли экс-замгубернатора Александр Мазеин, Валерий Миронов, Сергей Пугин и Виктор Шевелев. Идет отпевание», — передает корреспондент URA.RU.
На прощание от действующей власти пришла заместитель губернатора Курганской области Наталья Кирилова. Также присутствовали депутаты Александр Обласов, Олег Логинов и Александр Брюханов. Собравшиеся принесли цветы и вспомнила заслуги покойного. С прощальными словами в траурном зале выступил Олег Богомолов, для которого Жданов был соратником.
«Сегодня мы провожаем в последний путь замечательного человека, кто делал, человека с большой буквы Сергея Петровича Жданова, который всю свою жизнь посвятил тому, чтобы поднимать с колен, развивать агропромышленный комплекс региона. <…> Он делал все для того, чтобы Курганская область развивалась, и в том, что сегодня еще держится, большая заслуга Сергея Петровича. Спасибо тебе за все твои добрые дела, которые ты сделал на этой земле», — сказал Богомолов.
Сергей Жданов умер после продолжительной болезни в ночь с субботы на воскресенье 25 мая. Неделю назад ему исполнилось 69 лет.
С 2011 по 2014 года он занимал пост первого заместителя губернатора Курганской области. Также возглавлял департамент сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона. С 1998 года Жданов носил почетное звание Заслуженного работника сельского хозяйства. После ухода из правительства некоторое время руководил региональным Гостехнадзором.
Редакция URA.RU приносит соболезнования родным и близким Сергея Жданова.
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