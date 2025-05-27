Детская команда находится на борту лайнера, где скончалась екатеринбурженка

ЧП произошло днем 27 мая
На борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, где скончалась женщина есть детская команда. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров лайнера.
«В самолете сидит команда по спортивной гимнастике», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас борт стоит в аэропорту Актобе. Пассажиров не выпускают.
Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Предположительно, на борту более 400 человек.
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