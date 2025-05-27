Детская команда находится на борту лайнера, где скончалась екатеринбурженка

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Клипарт. Пермь, зона, сетка, небо, колония, тюрьма, аэрофлот, авиация, самолет
ЧП произошло днем 27 мая Фото:

На борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, где скончалась женщина есть детская команда. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров лайнера.

«В самолете сидит команда по спортивной гимнастике», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас борт стоит в аэропорту Актобе. Пассажиров не выпускают.

Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Предположительно, на борту более 400 человек.

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На борту самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи, где скончалась женщина есть детская команда. Об этом URA.RU рассказал один из пассажиров лайнера. «В самолете сидит команда по спортивной гимнастике», — сказал собеседник агентства. По его словам, сейчас борт стоит в аэропорту Актобе. Пассажиров не выпускают. Воздушное судно развернули над казахским селом Мукур днем 27 мая после сигнала бедствия. Предположительно, на борту более 400 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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